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Mısır'dan devalüasyon kararı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.03.2024 16:20
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Mısır'da devalüasyon kararı alındı. Döviz kıtlığı yaşanan ve IMF’den milyarlarca dolarlık kredi arayışında olan Mısır’ın merkez bankası politika faizini bugün 600 baz puan artırarak yüzde 27,25’e çıkardı.

Mısır'dan devalüasyon kararı

Mısır Merkez Bankası, olağanüstü toplanarak faiz oranlarını yükseltti ve para biriminin değerinin piyasada belirlenmesine izin verdi. Ülkenin Para Politikası Kurulu, “enflasyonla mücadele sürecini hızlandırmak ve temel enflasyonda düşüş sağlamak amacıyla parasal sıkılaştırma sürecini hızlandırma kararı aldığını” söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Merkez Bankası ülkedeki resmi ve resmi olmayan para birimlerinin eşitlenmesinin “kritik” olduğunu da vurguladı. Para biriminin serbest bırakılmasının ardından Mısır poundu, dolar karşısında yüzde 26,5 oranında değer kaybetti ve geçen yıl 30,9 bölgesinde işlem gören Dolar/Mısır poundu 42 seviyesine yükseldi. Böylece resmi kur, 45 civarında işlem gördüğü yerel karaborsadaki değerine yaklaşmış oldu.


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Devalüasyon Mısır
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