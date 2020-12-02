Mnuchin ve Powell’dan Küçük işletmelere Destek Çağrısı

ABD ekonomisinin en üst düzey isimleri Kongre'ye, giderek artan Corona virüsü salgınında küçük işletmelere daha fazla yardım sağlanması çağrısında bulundu. Yetkililer, aynı zamanda bu işletmelerin ayakta kalmalarına yetecek süre içinde aşıya erişilememesine ilişkin endişelerini paylaştı. Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Senato Bankacılık Komisyonu’ndaki oturum öncesinde, "Bu işletmeler iki veya üç ay bekleyemez" diyerek Kongre üyelerine, zor durumdaki işletmelere 300 milyar dolar tutarında bir hibe sağlanması çağrısında bulundu. Munchin’in bu açıklaması, tam da yardım paketi görüşmelerinin ivme kazandığı sırada geldi. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, henüz piyasaya sürülmeyen aşının, ülkenin beklenenden daha iyi bir şekilde toparlanmasını sağlayıp sağlamayacağı ya da ailelere sağlanan yardımlar sona erdiğinde ve Corona virüsü yayılmaya devam ettikçe daha da mı zayıflayacağının görülmesi açısından önümüzdeki birkaç haftanın kritik olduğunun bilincinde. Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile seçimlerden bu yana ilk görüşmesini yaptı.

Partilerüstü bir grup senatör de federal işsizlik yardımlarının uzatılmasını da içeren 908 milyar dolarlık bir yasa teklifi sundu. Ancak söz konusu tasarının Ocak ayında yeni Kongre göreve başlayıncaya kadar Senato ve Temsilciler Meclisi’nden geçip geçemeyeceği henüz belirsiz. Tasarı, on milyonlarca işsize dört ay boyunca haftada 300 dolarlık bir federal destek sağlanmasını öngörüyor. Bunun yanı sıra tasarı, yerel yönetimler ve eyaletlere 240 milyar dolarlık yardım da içeriyor. Onay sürecinin ardından aşı dağıtımı için de 50 milyar dolar ayrılması öngörülüyor. Temmuz ayı sonuna kadar federal hükümet işlerini kaybetmiş çalışanlara haftalık ekstra 600 dolar ödenek gönderiyordu. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato Eylül ayında yıl sonuna kadar haftada 300 dolar ödenmesi teklifine destek aradı ancak Demokratlar bu girişimi rakamın çok yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti ve haftada 600 dolarlık ödemelere geri dönülmesi çağrısında ısrar etti. İşsizlik ödemelerinin ilk turunun Temmuz ayında sona ermesinden sonra Başkan Trump, birkaç hafta süreyle haftada 400 dolarlık ekstra ödeme öngören bir kararname imzalamıştı.

Yaz aylarında zirveye ulaşan genişletilmiş federal işsizlik yardımları, haftalık 12 milyar doların, bireysel banka hesaplarına akışını sağladı; bu para harcamaları artırdı, tasarruf hesaplarını takviye etti ve ekonominin bazı alanlarının beklenenden daha hızlı toparlanmasıyla, yeniden işe alımları hızlandırdı. Bu yıl sonuna kadar bu yardımların sona ermesi, aşı piyasaya sürülürken daha genişletilmiş bir tedbir ihtiyacına yönelik çağrıları da tetikledi. Baharda ABD ekonomisini kırıp geçiren salgın ve buna bağlı durgunlukla, Şubat ayından bu yana 10 milyon işin yok olmasına değinen FED Başkanı Jerome Powell, "Sonu görebiliriz, sadece oraya varmamız gerekiyor" dedi. Powell, salgının büyük darbe vurduğu restoran, otel ve eğlence mekanlarına atıfta bulunarak, "Halka açık işlerde, halka açık sektörlerde çalışanlar önümüzdeki yılın ortasında tünelin sonunda ışığı görebilirler. Oraya ulaşmak için daha fazla yardıma ihtiyaçları olabilir" diye konuştu Bu sektörlerdeki iş kayıplarından en çok kadınlar ve azınlıklar etkilendi.