Mobil ödeme nedir, nasıl çalışır?

Gelişen teknoloji ve gitgide hayatın her alanına yayılan internet, alışveriş, seyahat gibi günlük işlemlerin ya da devlete ait kurum ve kuruluşlarda yapılacak çeşitli resmi işlemlerin de internet aracılığı ile yapılabilir hale gelmesini sağlamıştır. Mobil ödeme de bu gelişmelerin bir sonucu olarak günümüzde en çok kullanılan ödeme araçlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Ferhan Petek

Nakit ödeme ve kredi kartı ödeme şekillerinin yanı sıra internet üzerinden alışveriş yapmanın gitgide daha da yaygınlaşması mobil ödeme sisteminin benimsenmesini de beraberinde getirmiştir. Günümüzde market alışverişlerinden giyim ya da eşya alışverişlerine neredeyse her şey internet mağazalarından ya da mevcut markaların internet şubelerinden internet aracılığı ile satın alınmaktadır. Bu nedenle mobil ödeme seçeneği de günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başlamıştır.

Mobil ödeme nedir?

Tüketiciler genel olarak neredeyse tüm alışverişlerini kredi kartı ya da kapıda ödeme seçeneklerini kullanarak internet üzerinden yapar hale gelmiştir. Giyimden gıdaya birçok farklı gereksinim internet üzerinden satın alınabilmektedir. Satın alınan ürünün ya da hizmetin ödemesi artık cep telefonu hattı üzerinden de yapılabilmektedir.

Mobil bankacılıkta en yaygın ödeme seçeneklerinden biri haline gelen mobil ödeme seçeneği, nakit ödeme, kredi kartı ödemesi ya da çek ödemesi yerine tercih edilmektedir. Son derece geniş bir hizmet yelpazesi bulunan cep telefonu hizmetlerinden biri de mobil ödeme seçeneği olmuştur. Uzun bir süre önce etkin olarak tercih edilen ve kullanılan nakit para ödemeleri yerini mobil ödeme seçeneğine bırakmıştır.

Mobil ödeme nasıl çalışır?

Mobil ödeme seçeneklerinden yararlanabilmek için birkaç adımı uygulamak yeterli olmaktadır. Bu ödeme türü hem zamandan kazandırmakta hem de alışveriş işlemlerini daha hızlı ve kolay bir hale getirmektedir. Bazı mağazalar mobil ödeme yöntemini sadece kısa mesaj gönderimi ile tamamlarken bazı firmalar qr ödeme ya da temassız ödeme sistemi seçeneklerini sunabilmektedir.

Temassız ödeme sistemi, güvenli ödeme yapabilmek ve alışveriş yaparken kişisel verilerin de gizliliğini korumak sureti ile gerçekleştirilebilmektedir. Banka kartları, akıllı kartlar, kredi kartları, akıllı telefonlar ya da diğer mobil cihazlar temassız ödeme sistemi dahilinde kullanılabilmektedir. Mobil ödemeler genel olarak ilk ödemede şu adımlar ile uygulanır:

  • Kullanıcı mobil ödeme araçlarını kayıt eder.
  • Telefon numaralarını bu araçlara ya da uygulamalara girer.
  • Kişiye kısa mesaj yolu ile ya da mail ile bir kod gönderilir.
  • Kullanıcı kişi aldığı kodu girerek numarasını doğrular.
  • Kullanıcı kredi kartı ile ödeme yapacaksa kart bilgilerini ya da seçtiği diğer ödeme yöntemini girerek ödemeyi onaylar.

İlk kullanımdan sonra kayıt edilen bilgiler ile sonraki ödemeler de gerçekleştirilebilmektedir. Temassız ödeme şekli fiziksel olarak mevcut bir kartın POS cihazına dokundurularak ya da cihaza yakın tutarak belli bir mesafeden ödemenin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

