FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mobius: Türkiye toparlanma sürecine girecek

Mobius: Türkiye toparlanma sürecine girecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yatırım gurusu Mark Mobius, Uluslararası İş Birliği Platformu’nun organize ettiği webinarda Covid 19’un dünya ekonomileri ve Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Mobius, “Türkiye dünya çapında bir ticaret ülkesi. Bu süreçten sonra toparlanma başlayacaktır.” dedi.

Mobius: Türkiye toparlanma sürecine girecek

Dünya dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Dünyaca ünlü yatırım gurusu Mobius Capital Partners kurucusu Mark Mobius, Uluslararası İş Birliği Platformu’nun (UİP) organize ettiği webinarda Boğaziçi Zirvesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aslıgül Atasagun Çebi’nin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE TOPARLANSMA SÜRECİNE GİRECEK

Aynı zamanda UİP Boğaziçi Zirvesi Onur Kurulu Üyesi olan Mobius, pandeminin Türkiye üzerindeki etkilerini ve mevcut durumla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: “Salgın krizinde işin en kötü kısmını muhtemelen atlattık. Türkiye de bundan sonra toparlanmaya başlayacaktır. Türkiye’nin dünya çapında bir ticaret merkezi olduğunu, dünyanın her yeriyle ticaret yaptığını, önemli bir ekonomi olduğunu da unutmamak gerek. Evet, ödemeler dengesi ve Türk Lirası konularında sıkıntılar var, ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Türk insanı çok çalışkan. İnanıyorum ki yatırımcıların ve halkın doğru yaklaşımı sayesinde bu sorunların üstesinden gelinecek ve ülke toparlanacak.

TÜRKİYE, AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

TL’deki değer kaybının ihracat özelinde fırsata çevrilebileceğine vurgu yapan Mark Mobius, “Türk lirası, Amerikan doları ve diğer para birimleri karşısında oldukça ucuzlamış durumda. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelere ihracatını arttırabilir. Diğer yandan, üretim Çin’den başka ülkelere doğru kaymaya başladı. Türkiye de o ülkelerden biri. Bazı şirketler, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinden ve ülkede maliyetlerin yükselmesinden kaynaklanan tedarik sıkıntıları yaşıyor. Türkiye bu noktada bir çözüm olabilir. Diğer yandan salgınla birlikte özellikle tıbbi ekipman konusunda bir pazar oluştu. Türkiye bu pazarda Çin’i ikame edebilir.” dedi.

KÜRESEL TOPARLANMA YIL SONUNDA

Salgının dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili karamsar olmadığını söyleyen Mobius şöyle konuştu: Bu konuda oldukça iyimser olduğumu söyleyebilirim. Bence yıl sonu itibarıyla ciddi bir toparlanma olacak, çünkü hükümetler ekonominin kepenklerini kapalı tutmaya devam edemeyeceklerini anladılar. Ekonomiye istediğiniz kadar para akıtın, insanlar harcama yapmazsa toparlanma olmaz. Dolayısıyla insanların işlerinin başına dönmesi, dışarı çıkabilmesi lazım. Sanıyorum bu meseleyi de aşı karnesi gibi bir şeylerle halledecekler. Sertifikası olanlar dışarı çıkabilecek, işe gidebilecek, alışveriş yapabilecek. Yıl sonu itibarıyla bu noktaya gelmiş olacağımızı düşünüyorum. Bazı ülkeler serbestleşme çalışmalarına başladı bile.”

TEKNOLOJİYE AYAK UYDURAMAYAN YOK OLACAK

Salgın sürecinde insanların evlerinden iş yapma alışkanlığı kazandığını ve bunun da teknoloji sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Mark Mobius, “Teknoloji şüphesiz ki hayatımızı, üretkenliğimizi sürekli iyileştiriyor, ürün ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesini sağlıyor. Dolayısıyla hayatımızı muazzam şekilde etkilediği bir gerçek. Son dönemde iletişimin yaygınlaşması, yüksek hızlı haberleşme, internet ve şu an kullandığımız video konferans uygulaması gibi araçlar teknolojiye ivme kazandırmış durumda. 10-15 yıl öncesine kadar bunları yapamıyorduk. Yapabilsek bile şimdiki gibi ücretsiz ya da düşük maliyetli değildi. Tüm bu değişim, ülkeler ve bilhassa da şirketler nezdinde inanılmaz bir etkiye sahip. Teknolojiye ayak uyduramayan şirketler havlu atmak zorunda kalacak.” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?
ÖTV ödemeden araç sahibi olmak mümkün! Şartlar açıklandı...ÖTV ödemeden araç sahibi olmak mümkün! Şartlar açıklandı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Katar'la yeni swap anlaşması

Katar'la yeni swap anlaşması

BDDK'dan yeni karar: 2 bankaya sınırlama kaldırıldı

BDDK'dan yeni karar: 2 bankaya sınırlama kaldırıldı

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

Fitch, 4 bankanın notunu düşürdü

Fitch, 4 bankanın notunu düşürdü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar 20 Mayıs'ta tedavülde

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

O ödemeler başladı

O ödemeler başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak'tan swap açıklaması: Daha etkin yürütülecek süreç başlayacak

Berat Albayrak'tan swap açıklaması

SGK'dan erkek çalışanlara müjde! Erken emeklilik için bir kapı daha açıldı...

Erken emeklilik için bir kapı daha açıldı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor

Bakan Varank: Fabrikalarının tümü çalışıyor

Katar'la Türkiye arasında yeni swap anlaşması

Katar'la Türkiye arasında yeni swap anlaşması

Bankaların çalışma saatleri 20-22 Mayıs 2020: Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor, öğlen arası ne zaman?

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Gram altın ne kadar oldu?

Altın alacaklar bu verilere dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.