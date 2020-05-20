Mobius: Türkiye toparlanma sürecine girecek

Dünya dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Dünyaca ünlü yatırım gurusu Mobius Capital Partners kurucusu Mark Mobius, Uluslararası İş Birliği Platformu’nun (UİP) organize ettiği webinarda Boğaziçi Zirvesi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aslıgül Atasagun Çebi’nin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE TOPARLANSMA SÜRECİNE GİRECEK

Aynı zamanda UİP Boğaziçi Zirvesi Onur Kurulu Üyesi olan Mobius, pandeminin Türkiye üzerindeki etkilerini ve mevcut durumla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti: “Salgın krizinde işin en kötü kısmını muhtemelen atlattık. Türkiye de bundan sonra toparlanmaya başlayacaktır. Türkiye’nin dünya çapında bir ticaret merkezi olduğunu, dünyanın her yeriyle ticaret yaptığını, önemli bir ekonomi olduğunu da unutmamak gerek. Evet, ödemeler dengesi ve Türk Lirası konularında sıkıntılar var, ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Türk insanı çok çalışkan. İnanıyorum ki yatırımcıların ve halkın doğru yaklaşımı sayesinde bu sorunların üstesinden gelinecek ve ülke toparlanacak.

TÜRKİYE, AVRUPA’NIN EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ OLABİLİR

TL’deki değer kaybının ihracat özelinde fırsata çevrilebileceğine vurgu yapan Mark Mobius, “Türk lirası, Amerikan doları ve diğer para birimleri karşısında oldukça ucuzlamış durumda. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelere ihracatını arttırabilir. Diğer yandan, üretim Çin’den başka ülkelere doğru kaymaya başladı. Türkiye de o ülkelerden biri. Bazı şirketler, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinden ve ülkede maliyetlerin yükselmesinden kaynaklanan tedarik sıkıntıları yaşıyor. Türkiye bu noktada bir çözüm olabilir. Diğer yandan salgınla birlikte özellikle tıbbi ekipman konusunda bir pazar oluştu. Türkiye bu pazarda Çin’i ikame edebilir.” dedi.