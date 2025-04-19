FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Monako'nun para birimi nedir? Monako'nun para biriminin kodu ve sembolü

Monako Prensliği, 1297 yılında kurulmuştur. Akdeniz kıyılarında, Avrupa’da yer almaktadır. Bağımsız bir şehir devleti ve prenslik olma özelliğine sahiptir. Avrupa’daki Vatikan’dan sonra en küçük bağımsız ülkedir.

Monako'nun para birimi nedir? Monako'nun para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Tarihte ilk kez 1191 yılında o dönemdeki Roma İmparatoru onayı ile Ceneviz Cumhuriyeti kolonisi olarak kurulmuş olan Monako, Grimaldi ailesi tarafından yönetilen bir prensliktir. Başkenti Monaco Ville’dir. Ağırlıklı olarak Monakolu olanların yaşadığı şehir devleti monarşi ile yönetilmektedir.

Monako'nun para birimi nedir?

Nüfusu tahmini olarak 38.300 civarı olan ülkenin uzunluğu 3.350 metredir. En geniş bölgesinde genişlik ölçüsü 1000 metreyi bulmaktadır. En dar kısmı ise 245 metredir. Birçok kıyı bölgesi daha sonra denize beton doldurularak semtler oluşturulmuştur. Fontveille de bunlardan biridir. Yerleşim sınıflandırmasına göre Monte Carlo şehrinde 25.000 kişi yaşar ve bu en yüksek nüfustur. Başkentte yaşayan sayısı ise yaklaşık olarak 2000’dir.

Monako’da konuşulan resmi dil Fransızca’dır. Ancak İtalyanca da konuşulan diler arasındadır. İtalya’dan buraya gelip yerleşen kişilerce İtalyanca konuşulmaktadır. Bir mikro ülke olan Monako’da resmi din Katolik Hristiyanlıktır. Yalnızca tek bir Anglikan kilisesi bulunan Monako yüzölçümü açısından küçüktür ve ülkede tek bir stadyum yer almaktadır.

Avrupa Birliği üyeliği bulunmayan Monako, Fransa ile gümrük birliği açısından yakından bağlıdır. Ülkede Akdeniz iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar yağışlı ve genel olarak ılıktır. Denizden Akdeniz ile çevrilidir. Kullanılan ve geçerli olan para birimi ise Euro’dur. Daha öncesinde ise Frang geçerli para birimi olarak kabul edilmiştir.

Monako'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Monako’nun para birimi 1838 yılından 1999 yılına kadar Frang olmuştur. Frangın alt para birimi centime’dir. Bir frang 100 centime’ye bölünebilmektedir. 1999 yılından sonra ise Monako’da Euro da geçerli hale gelmiştir.

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217, uluslararası para birimi kodudur ve ülkelerin para birimlerine ait üç haneli kodları düzenler. Buna göre Euro’nun uluslararası kodu EUR’dir. Para birimlerine ait ISO 4217 kodları uluslararası para piyasalarında ve döviz bürolarında kullanılmaktadır.

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekliye seyyanen zam haberiEmekliye seyyanen zam haberi
Marka marka ifşa edildi! Bakanlık yeni listeyi yayınladıMarka marka ifşa edildi! Bakanlık yeni listeyi yayınladı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,45
38,45
% 0.1
11:37
Euro
43,68
43,69
% -0.17
11:37
İngiliz Sterlini
51,26
51,29
% 0.06
11:37
Avustralya Doları
24,52
24,53
% -0.22
11:37
İsviçre Frangı
46,27
46,29
% -0.24
11:37
Rus Rublesi
0,46
0,47
% 0.1
11:37
Çin Yuanı
5,27
5,27
% -0.07
11:37
İsveç Kronu
3,96
3,97
% 0
11:37
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Euro Monako para monaco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mourinho'dan şampiyonluk için çok sürpriz talep, yönetim kabul etti!

Mourinho'dan şampiyonluk için çok sürpriz talep, yönetim kabul etti!

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.