Monako'nun para birimi nedir? Monako'nun para biriminin kodu ve sembolü

Tarihte ilk kez 1191 yılında o dönemdeki Roma İmparatoru onayı ile Ceneviz Cumhuriyeti kolonisi olarak kurulmuş olan Monako, Grimaldi ailesi tarafından yönetilen bir prensliktir. Başkenti Monaco Ville’dir. Ağırlıklı olarak Monakolu olanların yaşadığı şehir devleti monarşi ile yönetilmektedir.

Monako'nun para birimi nedir?

Nüfusu tahmini olarak 38.300 civarı olan ülkenin uzunluğu 3.350 metredir. En geniş bölgesinde genişlik ölçüsü 1000 metreyi bulmaktadır. En dar kısmı ise 245 metredir. Birçok kıyı bölgesi daha sonra denize beton doldurularak semtler oluşturulmuştur. Fontveille de bunlardan biridir. Yerleşim sınıflandırmasına göre Monte Carlo şehrinde 25.000 kişi yaşar ve bu en yüksek nüfustur. Başkentte yaşayan sayısı ise yaklaşık olarak 2000’dir.

Monako’da konuşulan resmi dil Fransızca’dır. Ancak İtalyanca da konuşulan diler arasındadır. İtalya’dan buraya gelip yerleşen kişilerce İtalyanca konuşulmaktadır. Bir mikro ülke olan Monako’da resmi din Katolik Hristiyanlıktır. Yalnızca tek bir Anglikan kilisesi bulunan Monako yüzölçümü açısından küçüktür ve ülkede tek bir stadyum yer almaktadır.

Avrupa Birliği üyeliği bulunmayan Monako, Fransa ile gümrük birliği açısından yakından bağlıdır. Ülkede Akdeniz iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar yağışlı ve genel olarak ılıktır. Denizden Akdeniz ile çevrilidir. Kullanılan ve geçerli olan para birimi ise Euro’dur. Daha öncesinde ise Frang geçerli para birimi olarak kabul edilmiştir.

Monako'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Monako’nun para birimi 1838 yılından 1999 yılına kadar Frang olmuştur. Frangın alt para birimi centime’dir. Bir frang 100 centime’ye bölünebilmektedir. 1999 yılından sonra ise Monako’da Euro da geçerli hale gelmiştir.

ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217, uluslararası para birimi kodudur ve ülkelerin para birimlerine ait üç haneli kodları düzenler. Buna göre Euro’nun uluslararası kodu EUR’dir. Para birimlerine ait ISO 4217 kodları uluslararası para piyasalarında ve döviz bürolarında kullanılmaktadır.