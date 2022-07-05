Monopol piyasa nedir? Monopol piyasa özellikleri ve örnekleri nelerdir?

Monopol piyasa söz konusu olduğunda, üretici şirket ya da sektör arasında herhangi bir fark görülmez. Şirketin kendisi tek üretici ve sektör olur. Monopol piyasa rakipsiz yani tek bir firmanın o piyasaya hakim olması anlamında kullanılır. Yani monopol firmanın üretiminde olan mallar başka hiçbir firma tarafından üretilemez. Monopolcu firmaların satmış olduğu malın yerine kullanılabilecek ikame malların bulunması ve ayrıca başka firmaların da piyasaya girmelerinin kısıtlı olması monopol piyasanın en önemli özellikleri arasında yer alır.

Monopol Piyasa Nedir?

Ekonomide dört dala ayrılan piyasa kollarından bir olan monopol piyasanın diğer adı ise tekel piyasa olarak bilinir. Monopol piyasada rakipsiz olan firmanın üretiminde olan ürünlerde eksiklik olsa bile başka firmalar tarafında o boşluk doldurulamaz. Herhangi bir rekabet firma olmadığı için de tüm fiyatlar monopol firma tarafından belirlenir. Monopol piyasa özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Tek satıcı ya da üretici fakat çok sayıda alıcı bulunur.

Tekel firma tarafından üretilen ürünün herhangi bir alternatifi bulunmaz.

Piyasa giriş neredeyse imkansızdır. Herhangi başka bir firmanın aynı ya da benzer ürünü üretmesi çok zor ya da imkansızdır.

Piyasada rekabet ortamı bulunmaz.

Monopol piyasasında reklam vermek ya da yapmak söz konusu bile olmaz.

Piyasada fiyatı belirleyen monopol firma olur.

Monopol rekabet piyasasının özellikleri de monopol piyasa özellikleri ile aynıdır.

Monopol Piyasa Örnekleri

Monopol piyasanın en büyük ve en önemli özelliklerinden biri tek bir firmanın bulunması ve piyasada yalnızca o firmanın üretip sattığı mallar bulunmasıdır. Yani o firmanın ürettiği ve sattığı malın yerine kolay bir şekilde ikame edilebilecek herhangi başka malların bulunmadığı piyasa anlamına gelir.

Monopol piyasa için verilebilecek en iyi örnekler ise; elektrik, su, doğalgaz üreten ve pazarlayan firmalardır. Örneklerden de anlaşılacağı gibi ürünlerin bulunduğu piyasalara başka bir firmanın giriş yapması çok zor ya da imkansızdır.



