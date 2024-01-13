FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Moody's'ten Türkiye kararı!

Moody's'ten Türkiye kararı!

13.01.2024 00:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Moody's'ten Türkiye kararı!

Ekonomi ve piyasalarda gözler kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in not kararına çevrilmişti. Kuruluşun not kararı açıklandı.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar 30 TL'yi geçti, vatandaşlar döviz bürolarının yolunu tuttu! Yılsonu için rakam verildiDolar 30 TL'yi geçti, vatandaşlar döviz bürolarının yolunu tuttu! Yılsonu için rakam verildi
Bakan Şimşek: 'Yılsonu cari açık OVP’nin üzerinde olacak'Bakan Şimşek: 'Yılsonu cari açık OVP’nin üzerinde olacak'
Mansur Yavaş'ın açıkladığı yeni zam kararı gündem olduMansur Yavaş'ın açıkladığı yeni zam kararı gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Moody's
En Çok Okunan Haberler
MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

MEB’den yeni karar! Okullarda yarıyıl tatili öncesi yeni dönem başlıyor!

Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi

Emekliler dikkat! Son dakika zam açıklaması geldi

Somali cumhurbaşkanının oğlu ifadeye getirildi

Somali cumhurbaşkanının oğlu ifadeye getirildi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? "Reis 12 bin yapacak diyorlar..."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? "Reis 12 bin yapacak diyorlar..."

Mansur Yavaş'ın açıkladığı yeni zam kararı gündem oldu

Mansur Yavaş'ın açıkladığı yeni zam kararı gündem oldu

Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti!

Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.