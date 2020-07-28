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Moody’s: Koronavirüs Türkiye’de fonlama ihtiyacını ve borçları artıracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's koronavirüsün Türkiye, Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde fonlama ihtiyacının ve borç yükünün artmasına neden olacağını açıkladı.

Dünyadaki tüm ülkelerin ekonomileri koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçerken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayınladığı bir raporda koronavirüsün Türkiye, Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde fonlama ihtiyacının ve borç yükünün artmasına neden olacağını açıkladı.
Moody's bu beş ülkede bölgesel ve yerel yönetimlerin koronavirüsün yarattığı ekonomik daralma sonucu azalan gelirleri nedeniyle ihtiyaç duyacağı toplam fonlamanın 2020 yılı içerisinde 25 milyar euroyu aşacağı tahmininde bulundu.

Borç yükünde artış

Raporda Türkiye hariç diğer ülkelerde açıkların ve borç yükünün bu yıl artacağı, 2021'de ise gelirlerin artması ile kriz öncesi döneme dönüş olacağı kaydedilirken, Türkiye, Macaristan ve Polonya'nın 2020 yılında borç yükünde en fazla artışın yaşanacağı ülkeler olacağına dikkat çekildi.

Raporun yazarlarından Moody's analisti Vladlen Kuznetsov, "Türkiye, Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ndeki bölgesel ve yerel yönetimler koronavirüs şoku nedeniyle 2020'de büyük bir darbe alacaklar" diyerek, bu ülkelerin "Mali esneklikleri, düşük borç yükleri ve düşük yeniden finansman riskleri doğrultusunda şoku atlatacaklarını" ifade etti.

Raporda Türkiye ve Polonya'daki yerel ve bölgesel yönetimlerin yüksek borca maruz kalması nedeniyle uzayan bir krize karşı daha "korunmasız" olduğu belirtildi.

DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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