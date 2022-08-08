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Moratoryum nedir, literatürde ne demek? Bir ülke moratoryum ilan ederse ne olur?

04.08.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı bağlamlarda kullanılan moratoryum terimi, temelde devletin dış borçlarını ödeyemeyeceğini belirtmesidir. Bununla birlikte moratoryum, devletin önemli bir durumu hatırlatma amacı ile aldığı kararlara da denilmektedir. Moratoryum ne demek, bir ülke moratoryum ilan ederse ne olur?

Moratoryum nedir, literatürde ne demek? Bir ülke moratoryum ilan ederse ne olur?

İçindekiler

  • Moratoryum Nedir?
  • Moratoryum İlan Etmek Anlamı Nedir?
  • Bir Ülke Moratoryum İlan Ederse Ne Olur?

İktisadi anlamda, kamu maliyesi kapsamında ve uluslararası hukuk bağlamında yer bulan moratoryum; farklı tanımlar ile açıklanabilmektedir. Genellikle bu terim, devletin döviz darboğazı nedeniyle dış borçlarının anaparasını ya da faizini ödeyemediğini ilan ettiğini göstermektedir. Ayrıca moratoryum, devletin bir durumu hatırlatmak amacıyla aldığı kararlar olarak da bilinmektedir.

Moratoryum Nedir?

Birden çok alanda kullanılan bir terim olan moratoryum ne demek? Literatürde moratoryum; borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesinden kaynaklı olarak borçlarının tamamını ya da bir bölümünü ödeyemeyeceğini açıklamasıdır. Bu bağlamda moratoryum ilan edilmesi, genellikle iki tarafın anlaşması ile ilerlemektedir. Moratoryum ilan edildikten sonra alıcı ile borçlu arasında bir yeniden yapılandırma süreci başlamaktadır.

Moratoryum İlan Etmek Anlamı Nedir?

Borçlanıcının ödeme gücünün mevcut olmaması durumunda borcunun bir kısmını ya da tümünü ödeyemeyeceğini ilan etmesine moratoryum denilmektedir. Bir ülkenin dış borçları ile alakalı olabilen moratoryum, ülke içerisindeki belirli bir gruba ilişkin de gelişebilmektedir.

Devletler, mevcut durumlarındaki yoğun döviz darboğazı nedeniyle dış borçlarının faizlerini veya anaparasını ödeyemeyeceklerini açıklayabilmektedir. Böylece alıcı ile borçlu arasındaki yapılandırma sürecine geçiş yapılmaktadır. Bu bağlamda borçların vadesinin uzatılması da moratoryum olarak isimlendirilmektedir.

Bir Ülke Moratoryum İlan Ederse Ne Olur?

Borçlanıcının mevcut borcunun anaparasını ya da faizini ödeyemeyeceğini açıklaması olarak bilinen moratoryum, farklı bağlamlarda da yer bulan bir terimdir. Dolayısıyla iktisadi anlamda moratoryum; vadesi gelmiş borçların mahkeme kararı, yasa, yeniden yapılandırma ya da tek taraflı erteleme yoluyla ertelenmesi durumudur.

Kamu maliyesi çerçevesinde moratoryum kavramına rastlanmaktadır. Bu bağlamda moratoryum; devletin mali açıdan güç durumlarda olup, yeni bir anlaşma kapsamında borcun ödeme süresi ile şeklini değiştirmesidir. Uluslararası hukuk bağlamında ise bu terim, devletler tarafından bir durumun hatırlatılması için ilan edilen kararlar olarak da kullanılmaktadır.

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