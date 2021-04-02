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Morgan Stanley'den Bitcoin atağı: Yatırımcılarına izin verdi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 13:21 | Son Güncelleme

Uluslararası yatırım kuruluşu Morgan Stanley tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılarına, bazı yatırım fonlarını yüzde 25’i kadar Bitcoin yatırımına izin vereceği belirtildi.

Morgan Stanley'den Bitcoin atağı: Yatırımcılarına izin verdi!

ABD merkezli yatırım bankası olan Morgan Stanley, bazı yatırım fonlarına Bitcoin yatırımı için izin verdiğini duyurarak, bu yatırım fonlarının kontrolünde de olduğunu bildirdi.

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MORGAN STANLEY'DEN BITCOIN ADIMI!

Dünya.com'da yer alan habere göre, şirketin regülatör kuruluşa gönderdiği belgelere göre bazı fonlara Bitcoin'de dolaylı pozisyon için yetki sağlandı. Morgan Stanley fonları açısından bu yetkinin ilk kez verilmesi dikkat çekti.

Bitcoin alımı için yetki verilen fonlar varlıkların yüzde 25'ini kullanabilecek. Öte yandan fonların anılan pozisyonları açmış durumda olup olmadıkları hakkında açıklama yapılmadı.

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