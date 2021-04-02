Yiğit Bulut'tan döviz açıklaması: Vatandaş 11 milyarlık döviz sattı

Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle birlikte piyasada oluşan dalgalanmalar hızla yavaşlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, CNNTürk'te yaptığı açıklamada vatandaşın spekülasyonun önüne geçmek için 11 milyarlık döviz sattığını açıkladı. Bulut "MB Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı. Vatandaş tabiri caizse şunu dedi, "Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz" dedi. ALTIN KİMSEYE YARAMIYOR Yastık altında saklanan altın ve dövizin hiçbir işe yaramadığını belirten Bulut, "Yastık altında altın var, sisteme sokun, altınınızı kullanarak oradan kendinize bir kredi çıkarın. Yastık altında kalan para, altın hiçbir kimseye yaramıyor" açıklamasında bulundu. Yiğit Bulut'un açıklamaları şöyle: Dolar 8 lirayı aşağı doğru kırmaya çalışıyor. Spekülatif atak ve dalgalanmalar geçecek demiştik. Piyasalar Merkez Bankası Başkanı'nı sevdi. Enflasyonist para politikalarını uygulamayacağını, piyasaları öldürmeden, enflasyon hedefini düşürmenin hedef olduğunu MB başkanı söyledi. Çok teknik terime boğmadan şunu söyleyelim. Sıkı para politikasından bazıları hoşlanır bazıları hoşlanmaz. Olağanüstü toplantı yapılmayacak, olağanüstü toplantı kararı alınmayacak. Faizlerin 500 puan indirilmesi, akla hayale gelmeyecek uygulamaların gündeme gelmesi mümkün değil demiştim. MB başkanı ne dediyse sözünde durdu ve açıklamalarına devam ediyor. 2013'te 4.61 seviyesini görmüştük gösterge faizde. Gösterge faizin 19 olduğunu görüyoruz. Bir kısım medya ateşe benzin dökmeye çalışıyor. Bir kısmı Londra'dandı bunların. Yerli ve yerel medya destek verdi ve bu durumu çok iyi anlattı.

SPK'dan 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüz açığa satış cezası ÇAĞRILAR SONUÇ BULDU Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu. Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı. Bunun 8.5 milyar dolar sistem içinden 3 milyarı yastık altından satılmış. MB Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı. Vatandaş tabiri caizse şunu dedi, "Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz" dedi. DOLARİZASYONUN BEL KEMİĞİ ÇATLADI 7.5 milyar doların bir kısmı çağrı öncesinde de satılmıştı. Bunun 8.5 milyar doları ölçülebilir sistem içinde olduğundan. Cumhurbaşkanımızın çağrısına vatandaş 11 milyar dolarlık döviz satarak karşılık vermiş oldu. Bu çok önemli bir karşılık. Dolarizasyonun bel kemiği çatladı, dedolarizasyon başladı demiştim, 11 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu çağrıların etkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız varlık barışına katılın, yastık altı kıymetlerinizi sisteme katın dedi. JPMorgan'dan Bitcoin analizi: Kurumsal yatırımcıları cesaretlendiriyor YASTIK ALTI MESAJI Yastık altında altın var, sisteme sokun, altınınızı kullanarak oradan kendinize bir kredi çıkarın. Yastık altında kalan para, altın hiçbir kimseye yaramıyor.

YABANCI SATTI, YERLİ ALDI Yabancılar hisse sattı, satılanları yerli yatırımcılar aldı. Türkiye'deki şirketler değer mi kaybetti, hayır. Şirketlere bakıyorum şu anda Türkiye'nin en yüksek değerle işlem gören şirketin değeri 9.1 milyar dolar, 6.6 milyar dolar gibi sırasıyla aşağı doğru gidiyor. Türkiye'nin teknoloji şirketlerine bakıyorum 3-4 milyar dolardan işlem görüyor. TL varlıklar inanılmaz ucuz seviyelerde, TL varlıklarda inanılmaz fırsatlar var. Dolayısıyla burada son iki haftalık dalgalanmada faiz indirimine inanan yabancılar panik halinde 1.5 milyar dolara yakın kol kesip gittiler, vatandaş o hisseleri alıp piyasaya da 11 milyar dolarlık satış yaptı. Citi'den çarpıcı rapor: Türkiye'de enflasyon Nisan'da %17 ile zirveye çıkacak! MB'NİN KARARINI BİLEMEM Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını söylemek, Yiğit Bulut'a düşmez. Niyet okuma yapıyor herkes. MB faiz düşürek şunu yapacak. Merkez Bankası bağımsızdır, araçlarının da bağımsızlığı vardır. Faizi de başka araçları da kullanabilirim diyor. Bu konuda öngörüm yok, öngörüm olmaması çok normal. MB başkanı üyelerle birlikte toplantı yapıyor ve piyasa koşulları gereği karar alıyor.