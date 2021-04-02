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Yiğit Bulut'tan döviz açıklaması: Vatandaş 11 milyarlık döviz sattı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 12:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yaptığı açıklamada, vatandaşın 11 milyar dolarlık döviz satışı yaptığını söyleyerek, vatandaşın Merkez Bankası'na, "Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz" dediğini belirtti.

Yiğit Bulut'tan döviz açıklaması: Vatandaş 11 milyarlık döviz sattı

Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle birlikte piyasada oluşan dalgalanmalar hızla yavaşlamaya başladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, CNNTürk'te yaptığı açıklamada vatandaşın spekülasyonun önüne geçmek için 11 milyarlık döviz sattığını açıkladı. Bulut "MB Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı. Vatandaş tabiri caizse şunu dedi, "Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz" dedi.

ALTIN KİMSEYE YARAMIYOR

Yastık altında saklanan altın ve dövizin hiçbir işe yaramadığını belirten Bulut, "Yastık altında altın var, sisteme sokun, altınınızı kullanarak oradan kendinize bir kredi çıkarın. Yastık altında kalan para, altın hiçbir kimseye yaramıyor" açıklamasında bulundu.

Yiğit Bulut'un açıklamaları şöyle:

Dolar 8 lirayı aşağı doğru kırmaya çalışıyor. Spekülatif atak ve dalgalanmalar geçecek demiştik. Piyasalar Merkez Bankası Başkanı'nı sevdi. Enflasyonist para politikalarını uygulamayacağını, piyasaları öldürmeden, enflasyon hedefini düşürmenin hedef olduğunu MB başkanı söyledi. Çok teknik terime boğmadan şunu söyleyelim. Sıkı para politikasından bazıları hoşlanır bazıları hoşlanmaz. Olağanüstü toplantı yapılmayacak, olağanüstü toplantı kararı alınmayacak. Faizlerin 500 puan indirilmesi, akla hayale gelmeyecek uygulamaların gündeme gelmesi mümkün değil demiştim. MB başkanı ne dediyse sözünde durdu ve açıklamalarına devam ediyor. 2013'te 4.61 seviyesini görmüştük gösterge faizde. Gösterge faizin 19 olduğunu görüyoruz. Bir kısım medya ateşe benzin dökmeye çalışıyor. Bir kısmı Londra'dandı bunların. Yerli ve yerel medya destek verdi ve bu durumu çok iyi anlattı.

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ÇAĞRILAR SONUÇ BULDU

Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu. Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı. Bunun 8.5 milyar dolar sistem içinden 3 milyarı yastık altından satılmış. MB Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. MB bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı. Vatandaş tabiri caizse şunu dedi, "Türkiye'ye çok saldırıyorlar, siz bir durun kenarda biz bu işi hallederiz" dedi.

DOLARİZASYONUN BEL KEMİĞİ ÇATLADI

7.5 milyar doların bir kısmı çağrı öncesinde de satılmıştı. Bunun 8.5 milyar doları ölçülebilir sistem içinde olduğundan. Cumhurbaşkanımızın çağrısına vatandaş 11 milyar dolarlık döviz satarak karşılık vermiş oldu. Bu çok önemli bir karşılık. Dolarizasyonun bel kemiği çatladı, dedolarizasyon başladı demiştim, 11 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu çağrıların etkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız varlık barışına katılın, yastık altı kıymetlerinizi sisteme katın dedi.

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YASTIK ALTI MESAJI

Yastık altında altın var, sisteme sokun, altınınızı kullanarak oradan kendinize bir kredi çıkarın. Yastık altında kalan para, altın hiçbir kimseye yaramıyor.

YABANCI SATTI, YERLİ ALDI

Yabancılar hisse sattı, satılanları yerli yatırımcılar aldı. Türkiye'deki şirketler değer mi kaybetti, hayır. Şirketlere bakıyorum şu anda Türkiye'nin en yüksek değerle işlem gören şirketin değeri 9.1 milyar dolar, 6.6 milyar dolar gibi sırasıyla aşağı doğru gidiyor. Türkiye'nin teknoloji şirketlerine bakıyorum 3-4 milyar dolardan işlem görüyor. TL varlıklar inanılmaz ucuz seviyelerde, TL varlıklarda inanılmaz fırsatlar var. Dolayısıyla burada son iki haftalık dalgalanmada faiz indirimine inanan yabancılar panik halinde 1.5 milyar dolara yakın kol kesip gittiler, vatandaş o hisseleri alıp piyasaya da 11 milyar dolarlık satış yaptı.

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MB'NİN KARARINI BİLEMEM

Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını söylemek, Yiğit Bulut'a düşmez. Niyet okuma yapıyor herkes. MB faiz düşürek şunu yapacak. Merkez Bankası bağımsızdır, araçlarının da bağımsızlığı vardır. Faizi de başka araçları da kullanabilirim diyor. Bu konuda öngörüm yok, öngörüm olmaması çok normal. MB başkanı üyelerle birlikte toplantı yapıyor ve piyasa koşulları gereği karar alıyor.

DALGALANMA BUGÜN İTİBARIYLA BİTTİ

Bu dalgalanma bugün itibarıyla bitti. Köşe yazarlığı, merkez bankası başkanlığı... Bunları eleştiri konusuna getirmelerini anlamıyorum. Köşe yazarlığı ek olarak yapılabilecek bir iştir. Profesör bilgisini yazarak anlatacaktır. Bugün itibarıyla özellikle Türkiye'de bu işin artık kapandığını, önümüze bakmamız gerektiğini söylüyorum.

5-10 MAAŞ ALIYOR İDDİALARINA YANIT

3-5-10 maaş diye eleştiriler var. Benim için söylüyorlar. Bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundasınız. Yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor, gelin bunu tartışalım. ABD'de bugün Google BM'den de NATO'dan da daha güçlüdür diye tartışılıyor. Bunları artık geçelim ve dünya düzeninde neyin nasıl şekillendiğini görmemiz çok önemli. Fransız sanayici helikopter kazasında hayatını kaybetti. Fransa için çok önemliydi. Fransa'nın kullandığı uçak teknolojisinin fikir babalarından biriydi. Yeni dünya düzeni ve yeniden şekillenen bir dinamik var. Tartışmayı bir üste taşıyıp bunları tartışalım.

TÜRK LİRASI DEĞERLENDİ

Türk parasının değer kaybı vatandaşın müdahalesiyle bu hafta bir kısmı değerlenerek bir noktaya geldi. Daha da değerlenecektir. Hükümetin atacağı adımlar da olacaktır. Aşırı değerli yerli para gelişmekte olan ülkelerin avantajına değil. Paranın değerinin optimal noktasının neresi olacağına bakmak gerekiyor. Türkiye açısından çok yararlı değil. İhracatı, sattığımız malı düşünmemiz gerekiyor.

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YENİ DÜNYA DÜZENİNDE EN ÖNEMLİ BAKANLIK 'TARIM'

Benim ailem çiftçi, dedem çiftçiydi. Tarımla ilgili konuları bilirim. Tarım çok önemli. Tarımda ürettiğiniz ürünün markete gelene kadar 14 kat fiyatı artıyorsa bu çok önemli. Spekülasyonun önüne geçeceğiz. Serbest pazara müdahale değil. Yolda 14 katına çıkan ürün varsa o birileri vatandaşın parasını çalıyor demektir. Yeni dünya düzeninde en önemli bakanlıklarından biri tarım bakanlığı. Tarımda avantajlı olacak bir ülke.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Millet ev almak için döviz ve altın alıyor. normalde ev alsa kredisini ödese ekonomiye faydası olur. kirada oturup para biriktireezler
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