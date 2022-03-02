Moskova Borsası bugün de kapalı! Ruble değer kaybetmeye devam ediyor

MOSKOVA (AA) - Moskova Borsası 2 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

RUS RUBLESİ DEĞER KAYBEDİYOR

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen tekrar değer kaybetmeye başladı. Dolar/ruble paritesi yüzde 5,7 artışla 100 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 4,2 yükselişle 110,4'e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, dün aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu. Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

