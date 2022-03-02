FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Moskova Borsası bugün de kapalı! Ruble değer kaybetmeye devam ediyor

Moskova Borsası bugün de kapalı! Ruble değer kaybetmeye devam ediyor

02.03.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya dışarıda Ukrayna ile savaşırken içeride de ekonomik bir mücadele vermek zorunda kalıyor. Moskova Borsası'nın bugün de kapalı kalacağı duyurulurken rubledeki düşüş devam ediyor.

Moskova Borsası bugün de kapalı! Ruble değer kaybetmeye devam ediyor

MOSKOVA (AA) - Moskova Borsası 2 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

RUS RUBLESİ DEĞER KAYBEDİYOR

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen tekrar değer kaybetmeye başladı. Dolar/ruble paritesi yüzde 5,7 artışla 100 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 4,2 yükselişle 110,4'e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, dün aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu. Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Joe Biden'den ekonomi mesajıJoe Biden'den ekonomi mesajı
Fiyatlardaki yükseliş durdurulamıyor!Fiyatlardaki yükseliş durdurulamıyor!
Benzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldiBenzin ve motorine indirim! Oto gaz fiyatlarına zam geldi
Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Zelenskiy'i öldürmek isteyen Çeçen asıllı Rus askerler etkisiz hale getirildi

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Lukaşenko haritayı ifşa etti! Rusya'nın hedefinde hangi ülke var?

Kritik toplantı sonrası 7 karar! Rusya-Ukrayna krizi...

Kritik toplantı sonrası 7 karar! Rusya-Ukrayna krizi...

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

Bakanlık taklit veya hileli 559 parti ürünü açıkladı

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

Ne altın ne dolar! Değeri yeniden hatırlanacak

EPGİS duyurdu! LPG oto gaza zam geldi

EPGİS duyurdu! LPG oto gaza zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

Yerin binlerce metre altından seslendiler: Kiev’im benim...

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

Vizyon tarihe geri sayım başladı! Yeni kareler paylaşıldı

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Kozmetik ürünlerine çuvalla para harcamayın!

Kozmetik ürünlerine çuvalla para harcamayın!

Tuvalet alışkanlığınız yüzünden canınızdan olabilirsiniz

Tuvalet alışkanlığınız yüzünden canınızdan olabilirsiniz

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Evde hızlı kahvaltı hazırlamak isteyenler için günlük pratik öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.