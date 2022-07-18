MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 18 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü de internette araştırılıyor. Yüksek enflasyonun ekonomik büyümeyi ve petrol talebini etkileyeceğine dair endişeler artarken petrol fiyatlarında son iki haftadır sert düşüşler yaşanıyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Peki 18 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 18 Temmuz 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.



