MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 30 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 30 Haziran 2022 Perşembe

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 30 Haziran 2022 Perşembe günü de internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Peki 30 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 30 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...
Geçtiğimiz hafta sert düşen petrol fiyatları ve BDDK’nın döviz kararı ile 16 seviyelerine geri dönen dolar/TL kuru 30 lira seviyesine yükselerek rekor kıran motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 TL oldu.
Benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.
Ankara'da 24,54 TL'den satılan motorinin litresi 26,82 TL'ye geriledi.
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL.
İzmir'de motorinin litresi 26,82 TL'ye geriledi.
İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.
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