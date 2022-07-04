MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 4 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 4 Temmuz 2022 Pazartesi

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü de internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başlamıştı. Peki 4 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 4 Temmuz 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...
Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 TL oldu.
Ankara'da 30,11'tl'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.
İzmir'de 30.11 TL'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.
İstanbul: 25.17 TL
Ankara: 25.29 TL
İzmir: 25.29 TL
Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.
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