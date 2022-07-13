MOTORİN FİYATI SON DURUM! 13 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü de internette araştırılıyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki 13 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 13 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,19 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,30 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,32 TL

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10,21 TL, Ankara'da 10,53 TL, İzmir'de ise 10,33 TL.

