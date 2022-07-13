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MOTORİN FİYATI SON DURUM! 13 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

13.07.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün fiyatı 100 doların altına düştü, akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarında son durum bu gelişmenin ardından merak edildi. Peki 13 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI SON DURUM! 13 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü de internette araştırılıyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki 13 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 13 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,19 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,30 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,32 TL

Benzine zam mı geldi?

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10,21 TL, Ankara'da 10,53 TL, İzmir'de ise 10,33 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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