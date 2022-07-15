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MOTORİN FİYATI SON DURUM! 15 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

15.07.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Temmuz 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün benzine indirim, LPG'ye ise zam geldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarında son durum merak edildi. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 15 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatları..

MOTORİN FİYATI SON DURUM! 15 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 15 Temmuz 2022 Cuma günü de ainternette araştırılıyor. Dün, LPG fiyatlarına zam, benzine ise indirim geldi. Peki 15 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 15 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı
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