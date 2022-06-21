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MOTORİN FİYATI SON DURUM 2022! 21 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

21.06.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Haziran 2022 Salı yani haftanın ikinci gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yönündeki haberlerin ardından 21 Haziran 2022 Salı günü vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 21 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İşte 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

MOTORİN FİYATI SON DURUM 2022! 21 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki 21 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı. Öte yandan İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, Avrupa yakasında ise 11.82 TL.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.


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