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MOTORİN FİYATINA ZAM! Benzin ne kadar, kaç TL? 26 Ocak 2023 ZAM sonrası motorin ve benzin fiyatları!

26.01.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatı son dakika olarak geçilen zam haberlerinin ardından benzin ve LPG fiyatı ile birlikte araştırılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar brent petrolde yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Benzine geçtiğimiz gün 1,26 TL zam yapılmıştı. Fiyatlar gelen zamla bugün bir kez daha güncellendi. Peki, benzin ne kadar, zam sonrası motorin kaç TL? İşte, 26 Ocak 2023 zam sonrası motorin ve benzin fiyatları!

MOTORİN FİYATINA ZAM! Benzin ne kadar, kaç TL? 26 Ocak 2023 ZAM sonrası motorin ve benzin fiyatları!

Motorine zam geldi. Geçtiğimiz gün benzin fiyatına gelen zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar olmak üzere çok sayıda kişi tarafından merak konusu oldu. 26 Ocak güncel akaryakıt fiyatları internette araştırılıyor. Peki, Peki, benzin ne kadar, zam sonrası motorin kaç TL? İşte, 26 Ocak 2023 zam sonrası motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİN FİYATINA ZAM

Motorin fiyatı 83 kuruşluk zammın ardından 23,97 TL’ye yükseldi.

Benzinin fiyatı geçtiğimiz gün gelen 1,25 TL zamla 21,66 TL’ye yükselmişti. Benzin fiyatında bugün bir değişiklik olmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (26 OCAK 2023 PERŞEMBE)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 21.66 TL
Motorin: 23.97 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 21.91 TL
Motorin: 24.25 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 21.86 TL
Motorin: 24.31 TL

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