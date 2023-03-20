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MOTORİN FİYATINA ZAM mı gelecek? Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta ibre tersine dönüyor! İşte 20 Mart 2023 motorin ve benzin fiyatları!

20.03.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ve benzin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri zam haberleri sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıtta ibre yine tersine dönüyor. mazot iyatları için peş peşe indirim yapılmıştı. Fakat petrol piyasasında düşüşlerin sürmesine karşın dolar/TL kurunun artış göstermesi nedeniyle yeni gelişme yaşandı. Akaryakıt pompa fiyatları için bu gece zam yapılacağı öğrenildi. Peki benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 20 Mart 2023 Pazartesi benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATINA ZAM mı gelecek? Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta ibre tersine dönüyor! İşte 20 Mart 2023 motorin ve benzin fiyatları!

Motorin ve benzin fiyatları, son dakika olarak geçilen zam haberlerinin ardından 20 Mart 2023 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bugün, dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatlarında flaş bir gelişme yaşandı. Akaryakıt pompa fiyatlarına bu gece zam yapılması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İşte 20 Mart 2023 Pazartesi benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

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MOTORİNE ZAM GELİYOR!

Motorine zam gelmesi bekleniyor. 15 Mart’ta 71 kuruş, 17 Mart’ta ise 1,34 TL olmak üzere toplamda 2,05 TL indirim yapılan motorin fiyatları 1 yılın en düşük seviyesini görerek 20 TL’nin altına gerilemişti. Ancak dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlilik nedeni ile mazota bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 MART 2023 POAZARTESİ)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20.50 TL
Motorin: 19.52 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 20.88 TL
Motorin: 19.94 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20.85 TL
Motorin: 20.01 TL

MOTORİN

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benzin motorin Motorin zammı

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