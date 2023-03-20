MOTORİN FİYATINA ZAM mı gelecek? Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta ibre tersine dönüyor! İşte 20 Mart 2023 motorin ve benzin fiyatları!

Motorin ve benzin fiyatları, son dakika olarak geçilen zam haberlerinin ardından 20 Mart 2023 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bugün, dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatlarında flaş bir gelişme yaşandı. Akaryakıt pompa fiyatlarına bu gece zam yapılması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İşte 20 Mart 2023 Pazartesi benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

MOTORİNE ZAM GELİYOR!

Motorine zam gelmesi bekleniyor. 15 Mart’ta 71 kuruş, 17 Mart’ta ise 1,34 TL olmak üzere toplamda 2,05 TL indirim yapılan motorin fiyatları 1 yılın en düşük seviyesini görerek 20 TL’nin altına gerilemişti. Ancak dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlilik nedeni ile mazota bu gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (20 MART 2023 POAZARTESİ)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20.50 TL

Motorin: 19.52 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 20.88 TL

Motorin: 19.94 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20.85 TL

Motorin: 20.01 TL



