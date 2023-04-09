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Motorin fiyatına zam yolda! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları tekrar fırlayacak! İşte 9 Nisan 2023 benzin ve motorin

09.04.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları hakkında basında son dakika olarak geçen zam haberlerinin ardından birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin tabelanın yarın (10 Nisan Pazartesi günü) itibarıyla değişmesi bekleniyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 9 Nisan 2023 Pazar günü motorin ve benzin fiyatları...

Motorin fiyatına zam yolda! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları tekrar fırlayacak! İşte 9 Nisan 2023 benzin ve motorin

Motorin ve benzin fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Zam beklentisi sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. OPEC+ üyelerinin kısıntıya gitme kararı ile benzin fiyatı için gelen zam motorin fiyatlarına da sıçradı. Edinilen son dakika bilgisine göre Pazartesi gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlanacak.

MOTORİN FİYATINA ZAM BEKLENİYOR

Motorin fiyatına Pazartesi gece yarısından itibaren 67 kuruş gelmesi bekleniyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 NİSAN 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL
İstanbul benzin fiyatı: 22,42 TL
İstanbul motorin fiyatı: 20,42 TL

ANKARA
Ankara benzin fiyatı: 22,83 TL
Ankara motorin fiyatı: 20,77 TL

İZMİR
İzmir benzin fiyatı: 22,81 TL
İzmir benzin fiyatı: 20,85 TL

MOTORİN

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