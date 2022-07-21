MOTORİN FİYATLARI SON DURUM! 21 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle 21 Temmuz 2022 Perşembe günü de vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Bilindiği üzere, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Peki 21 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları ve detaylar haberimizde...
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
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