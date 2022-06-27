MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI? 27 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle birçok kişi her gün arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Brent petrol piyasasında yaşanan sert düşüş ile birlikte dolardaki sakin seyir sebebiyle geçtiğimiz hafta indirim gelmişti. Peki motorin fiyatlarına indirim gelecek mi? 27 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 27 Haziran 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta dolar bazında yüzde 9’dan fazla geriledi. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 16 sınırına doğru düşüşünü haftanın ilk gününde de devam ettirdi. İki gelişme sonrası gözler üst üste yapılan zamlar sonrası 30 lirayı aşan motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrildi.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.



