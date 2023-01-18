MOTORİN LİTRE FİYATI için 1,05 TL'lik ZAM! Yükselişin nedeni belli oldu (18 Ocak Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel rakamlar, araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Geçtiğimiz geçen hafta ve dün benzine yapılan iki zammın üzerine bugün de motorin litre fiyatı değişti. İşte güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları son durum…

MOTORİNE ZAM GELDİ

2022’de rekor zamlanan akaryakıt fiyatlarına 2023’ün ilk zamları da gelmeye devam ediyor. İlk olarak indirim yapılan, ardından iki kez zamlanan benzinin litre fiyatı 20 TL'nin üzerine çıktı. Ayın ilk yarısında fiyat değişimi göstermeyen motorine ise bugün 1,05 TL zam yapıldı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 17 kuruşa, Ankara'da 23 lira 45 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 51 kuruşa çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Yurt içi akaryakıt fiyatları küresel petroldeki seviyeler ve dolar kurundaki değişime göre belirleniyor. Dolar kurunda belirgin bir artış yok, fiyat 18,80 civarında. Ancak petrol fiyatları son haftada yükselişe geçti. Ham petrol 80 dolara yaklaşırken Brent petrol ise 85 dolar yakınında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarının da zamlanmasına neden oluyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Benzin: 20.35 TL

Motorin: 23.17 TL

ANKARA

Benzin: 20.63 TL

Motorin: 23.45 TL

İZMİR

Benzin: 20.57 TL

Motorin: 23.51 TL





