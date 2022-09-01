1 Eylül 2022 Perşembe günü motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Motorin litre fiyatı ne kadar, benzin kaç TL? 1 Eylül 2022 benzin ve motorin fiyatları ve ayrıntılar haberimizde.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,12 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,11 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,97 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20 lira 25 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

