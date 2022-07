Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi! Arabalar kapıda kaldı! Akaryakıt masrafından kaçan vatandaş artık…

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrolde başta Çin'in Şanghay kenti olmak üzere salgın vakaların yeniden artması piyasaları baskı altına aldı. Bu gelişmelerle ABD ham petrolü haftanın ilk işlem gününde 104 dolar seviyesine çekilirken, Brent petrol de 107 doların altını gördü. Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları da etkilerken Kurban Bayramı öncesi indirim ve zam haberleri arka arkaya geldi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte cuma gününde itibaren geçerli olacak şekilde motorin grubunda 2,10 TL'lik bir indirim yapıldı. Ancak indirim haberinin ardından flaş bir gelişme yaşandı ve cumartesi günü motorin litre fiyatına yeni bir zam geldi. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Rusya - Ukrayna kriziyle birlikte brent petrolün artması, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatlarına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükseldi. Benzin grubunda ise 96 kuruş yapılması planlanan artış iptal edilmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 Temmuz Pazartesi)

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL

Benzin litre fiyatı 25,19 TL

LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,56 TL

Benzin litre fiyatı 25,30 TL

LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL

Benzin litre fiyatı 25,32 TL

LPG litre fiyatı 10,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI OTOMOBİL TERCİHLERİNİ DE DEĞİŞTİRDİ

Ocak-Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre benzinli otomobil satışları yüzde 2, dizel otomobil satışları yüzde 31,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 63,8 gerilerken, hibrit otomobil satışları yüzde 4,6 ve elektrikli otomobil satışları yüzde 154 artış kaydetti. İlk yarı satış verileri, dünyada da yeni yaygınlaşmakta olan elektrikli otomobillerin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

AKARYAKIT FİYATLARI ARABALARI KAPIDA BIRAKTIRDI

Milliyet’te yer alan haberde, IPSOS tarafından yapılan araştırma sonucuna göre elzem değilse otomobil kullanımının azaldığı ifade edildi. Araştırmaya katılanlar, artan akaryakıt fiyatları nedeni ile araç sahiplerinin yarısı eskiden yakıt alırken depolarını tamamen doldurduklarını ancak artık bundan vazgeçtiklerini belirtti. Karşılaşılan yeni fiyat seviyesi ise her on araç sahibinden dokuzunun aracını daha az kullanmasına yol açmış durumda.

KEYFİ ARAÇ KULLANIMI AZALDI

Araştırmada elzem olmayan nedenler ile araç kullanımının düştüğü ifade edilirken, her dört araç sahibinden üçü artık ailecek araba gezintilerinden vazgeçtiklerini belirtiyor. Yine her on araç sahibinden yedisi, artık alışverişe araba ile gitmediğini ifade ediyor. On araç sahibinden dokuzu, aracını eskiden her istediğinde kullandığını ancak artık gerekli olmadıkça kullanmadığını belirtiyor.

ORTAK ARAÇ İLE YAKIT MASRAFINI PAYLAŞIYORLAR

Haberde, işe gitmek gibi elzem bir neden ile araç kullananların sayısında dahi azalma olduğu dile getirilirken, bu duruma bir çare olarak yakın oturan iş arkadaşlarının araçlarını işe gidiş geliş için ortak kullanmaya başladıkları ifade ediliyor. Araç sahiplerinin yarısından fazlası bu yönteme başvurarak yakıt masrafını paylaştıklarını belirtiyorlar.

BENZİN VE MOTORİNDE FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Yılbaşından bu yana 7 ayda benzine yüzde 225, motorine yüzde 264 zam gelirken Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk fiyatların ne zaman düşeceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanabilecek tarihe ilişkin konuşan enerji uzmanı, “Eğer Temmuz ayında merkez bankalarının faiz artırımı olursa piyasaları etkileyecek brent aşağı doğru gelecek. Benzin ve motorin fiyatı da nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak eylülden sonra uluslararası piyasalarda gevşeme başlar. Ama doların değerini bir kenara bırakıyorum. Çünkü fiyatları dolar da yüzde 100 etkiliyor. Dolayısıyla benim tahminim eylül-ekimde uluslararası piyasalarda farklı bir çatışma ortamı olmazsa uluslararası piyasalarda düşüş olacak. Dolar/TL kuru da eğer değişmez bu seviyelerde kalırsa eylül sonu ekim başında benzin ve motorin litre fiyatlarının 22-23 TL’lere ineceğini tahmin ediyorum” yorumunda bulundu.