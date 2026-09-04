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Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı

ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim ve Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırdı. Jeopolitik risklerin etkisiyle motorine ve benzine zam yapıldı. İşte detaylar...

Motorin ve benzine zam! İstanbul'da litresi 90 TL'ye yaklaştı
Cansu Çamcı

ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim ile Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerini hedef alan saldırıları, küresel petrol piyasalarında arz kaygılarını büyüttü.

Jeopolitik risklerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan artış, akaryakıta da yüksek oranlı zam baskısı olarak yansıdı.

MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELDİ

Son olarak motorinin litre fiyatına 7,72 TL, benzine ise 2,48 TL zam yapıldı. Fiyat artışı gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarına yansıdı.

Motorin ve benzine zam! İstanbul da litresi 90 TL ye yaklaştı 1

İSTANBUL'DA LİTRESİ 90 TL'YE YAKLAŞTI

Yapılan zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 90 liraya yaklaşmış oldu.

Motorin ve benzine zam! İstanbul da litresi 90 TL ye yaklaştı 2

Akaryakıta gelen son zammın ardından 3 büyükşehirde fiyatlar şu şekilde:

Bölge Benzin Motorin
İstanbul Avrupa Yakası 76,92 TL 88,88 TL
İstanbul Anadolu Yakası 76,77 TL 88,76 TL
Ankara 77,87 TL 90,00 TL
İzmir 78,15 TL 90,27 TL

ANKARA VE İZMİR MOTORİNDE 90'I GÖRDÜ

Gelen son zam sonrası Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 90 lira bandına ulaşmış oldu.

Motorin ve benzine zam! İstanbul da litresi 90 TL ye yaklaştı 3

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.86
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.87
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin
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