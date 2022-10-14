MOTORİNE BİR ZAM DAHA! Benzin litresi kaç TL? 14 Ekim 2022 Motorin ve benzin fiyatları...

Motorin ve benzin fiyatları, akaryakıt zammı haberleri sebebiyle 14 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mazot fiyatlarına geçtiğimiz hafta art arda 4 zam birden geldi. Mazotun litre fiyatı da 30 TL'ye yaklaşmıştı. Akaryakıt fiyatlarına yapılan art arda zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Peki, motorin ne kadar? benzin litresi kaç TL? Zam ne zaman fiyatlara yansıyacak? İşte 14 Ekim 2022 Cuma günü güncel motorin ve benzin fiyatları...

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorin litre fiyatına 15 Ekim cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 99 kuruşluk yeni bir zam daha yapılacak. Benzin fiyatı için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzin: 20,63 TL

Motorin: 27,11 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 27,21 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,74 TL

Motorin: 27,25 TL



