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Motorine büyük indirim: Tarih belli oldu! 26 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatındaki hareketlilikle değişmeye devam ederken son olarak motorine büyük bir indirim beklentisi haberi geldi. İşte 26 Ağustos 2026 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatı...

Motorine büyük indirim: Tarih belli oldu! 26 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Motorin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları, Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle değişmeyi sürdürürken motorinde büyük bir indirim beklentisi oluştu. Peki, motorine ne kadar indirim gelecek? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 26 Ağustos 2026 Çarşamba ne kadar? İşte motorin indirimi ve İstanbul, Ankara, İzmir 26 Ağustos 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine büyük indirim: Tarih belli oldu! 26 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine büyük indirim... Sektör kaynakları, bu gece yarısından geçerli motorine 4-5 TL arasında bir indirim beklendiğini söyledi. Kaynaklar, 'Net tutar, saat 16.00'da belli olur' dedi" ifadelerini kullandı.

Motorine büyük indirim: Tarih belli oldu! 26 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine büyük indirim: Tarih belli oldu! 26 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.26 TL
Motorin: 82.73 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.11 TL
Motorin: 82.58 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.23 TL
Motorin: 83.83 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.53 TL
Motorin: 84.12 TL
LPG: 33.79 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
82.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.35
Gazyağı
81.38
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları motorin indirim
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