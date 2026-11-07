Motorine gece yarısı indirim geldi! 100 TL'nin altına indi

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından Orta Doğu'daki gerilimin azalacağına dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi.
Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Motorine ise gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 lira indirim geldi.
Dün gece itibarıyla tabelaya yansıyan 5,47 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 100 lira seviyesinin altına indi.
Motorin İstanbul'da 95,20 liraya, Ankara'da 96,16 liraya, İzmir'de 96,47 liraya, doğu illerinde ise 97,89 liraya geriledi.
İşte indirimin ardından üç büyük ilde benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 74,60 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,70 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 74,40 TL
Motorin: 95,00 TL
LPG: 50,10 TL
Ankara
Benzin: 75,60 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 50,79 TL
İzmir
Benzin: 75,80 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 50,70 TL
Doğu illerinde ise nakliye ve lojistik maliyetleri doğrultusunda motorinin litre satış fiyatı ortalama 97,89 TL seviyesinde dengelendi.
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