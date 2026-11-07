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Motorine gece yarısı indirim geldi! 100 TL'nin altına indi

Küresel petrol piyasalarındaki düşüşün ardından motorinin litre satış fiyatına 5,47 TL indirim yapıldı. Gece yarısı yapılan indirim tabelaya yansıdı. Motorin fiyatları tüm illerde 100 lira eşiğinin altına indi.

Motorine gece yarısı indirim geldi! 100 TL'nin altına indi
Cansu Çamcı

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. ABD ara seçimlerinin ardından Orta Doğu'daki gerilimin azalacağına dair beklentilerin artması petrol fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi.

Petroldeki düşüşe paralel olarak akaryakıt fiyatları da geriledi. Motorine ise gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 lira indirim geldi.

MOTORİN FİYATLARI 100 LİRANIN ALTINA İNDİ

Dün gece itibarıyla tabelaya yansıyan 5,47 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde 100 lira seviyesinin altına indi.

Motorine gece yarısı indirim geldi! 100 TL nin altına indi 1

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Motorin İstanbul'da 95,20 liraya, Ankara'da 96,16 liraya, İzmir'de 96,47 liraya, doğu illerinde ise 97,89 liraya geriledi.

Motorine gece yarısı indirim geldi! 100 TL nin altına indi 2

7 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte indirimin ardından üç büyük ilde benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 74,60 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,70 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 74,40 TL
Motorin: 95,00 TL
LPG: 50,10 TL

Motorine gece yarısı indirim geldi! 100 TL nin altına indi 3

Ankara
Benzin: 75,60 TL
Motorin: 96,30 TL
LPG: 50,79 TL

Motorine gece yarısı indirim geldi! 100 TL nin altına indi 4

İzmir
Benzin: 75,80 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 50,70 TL

Doğu illerinde ise nakliye ve lojistik maliyetleri doğrultusunda motorinin litre satış fiyatı ortalama 97,89 TL seviyesinde dengelendi.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.14
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.58
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
65.98
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.56
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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