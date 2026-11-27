Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Motorinin litre fiyatında 4,32 TL'ye varan düşüş yaşanırken, benzine de indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Ancak sabah saatleri itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında pompaya yansıyan yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor.

BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Benzinin litre fiyatında 1 lira 53 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında indirim yapılması bekleniyor. Ancak indirimin hangi tarihte pompaya yansıyacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için yeni bir zam veya indirim beklentisi yok.

MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına 20 Kasım'da 6 lira 58 kuruşa varan indirim yapılmıştı. 26 Kasım'da pompaya yansıyan 4 lira 32 kuruşluk ikinci indirimle birlikte motorin fiyatlarındaki toplam düşüş 10 lira 90 kuruşa ulaştı.

Arka arkaya gelen indirimlerin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 84 lira, Ankara ve İzmir'de ise 85 lira seviyelerine geriledi.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 68,43 TL

Motorin: 84,60 TL

LPG: 51,73 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 68,28 TL

Motorin: 84,50 TL

LPG: 51,29 TL

Ankara

Benzin: 69,40 TL

Motorin: 85,68 TL

LPG: 52,00 TL

İzmir

Benzin: 69,60 TL

Motorin: 85,94 TL

LPG: 51,93 TL