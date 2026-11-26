Bugün, diş hekimleri ve eczacılar için atama kurası gerçekleştirildi. Kurada dikkat çeken bir olay yaşandı.
Kura sonuçlarında adı 'İş', soyadı ise 'Yeri' olan bir diş hekimi İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine yerleştirildiği görüldü.
Bu durum ise kısa sürede gündem oldu. Atanan kişinin adı ve soyadının 'İş Yeri' şeklinde olması sosyal medyada da çok sayıda etkileşim aldı. Kullanıcılar konuyla ilgili olarak birçok yorumda bulundu.
Öte yandan gündem olan konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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