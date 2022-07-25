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MOTORİNE İNDİRİM KAPIDA! 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

25.07.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorinin güncel fiyatı ve son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Motorin fiyatı zamlardan sonra 30 TL'ye kadar yükseldikten sonra motorine indirim uygulanacağı belirtildi. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ne kadar? İşte güncel motorin fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM KAPIDA! 25 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin ve akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleriyle beraber takip ediliyor. 25 Temmuz Pazartesi günü yani ilk iş gününde de akaryakıt fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam etti. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Alınan bilgiye göre Salı günü motorine indirim uygulanacak. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar internette araştırmalarına hız kazandırdı. Peki 25 Temmuz motorin ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Benzin kaç lira? 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorine 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruşluk indirim bekleniyor. Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 TL'ye düşecek.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

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