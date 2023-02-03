MOTORİNE İNDİRİM, LPG'YE ZAM! Benzinciye gidenler hapı yuttu: Kafalar allak bullak oldu! 3 Şubat 2023 BENZİN, LPG ve motorin fiyatları

Benzin, motorin ve LPG ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edildi. Son zam sonrası mazot fiyatı 23.42 TL'yi görmüştü. Mazot fiyatına son olarak 1 lira 2 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün akaryakıt fiyatlarında flaş bir gelişme yaşandı. Mazota 65 kuruş indirim gelirken LPG'ye 1 lira 7 kuruş zam yapıldı. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte, 3 Şubat 2023 Cuma günü güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları...

LPF FİYATINA ZAM GELDİ!

LPG fiyatına bugün (3 Şubat Cuma) 1 lira 7 kuruş zam geldi.

LPG ise 11 lira 99 kuruşa satılıyor.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Motorin fiyatına geçtiğimiz gün 1 lira 2 kuruş indirim yapılmıştı.

Motorinebir indirim daha geldi. Yapılan açıklamaya göre motorin fiyatına litre başına 65 kuruş indirim uygulanacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 ŞUBAT 2023 CUMA)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,07 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,72TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,13 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,77 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,99 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 21,37 TL

Motorin fiyatı: 22,06 TL

LPG fiyatı: 11,95 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,29 TL

Motorin fiyatı: 22,13 TL

LPG fiyatı: 11,66 TL

