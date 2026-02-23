FİNANS

Motorine okkalı zam geliyor! Tabela bugün değişiyor

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamlarının akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisi sürüyor. 23 Şubat 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? Akaryakıt bu gece zam geliyor. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatları İran'a dönük savaş tehlikesiyle yükselirken akaryakıt fiyatlarına bu gece zam gelecek.

2,5 LİRA ZAM GELECEK!

Motorinin litre fiyatına bu gece 2,5 lira zam gelecek. Benzin fiyatlarında ise bu gece değişim beklenmiyor.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 60,38 TL'ye, Ankara'da 61,50 TL'ye, İzmir'de 61,78 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 57,16 TL, Ankara'da 58,08 TL, İzmir'de 58,37 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a olası müdahalesi ve İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinin petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 6 yükselerek geçen haftayı 71,2 dolardan tamamladı.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
Zam Akaryakıt
