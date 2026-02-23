Motorine okkalı zam geliyor! Tabela bugün değişiyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatları İran'a dönük savaş tehlikesiyle yükselirken akaryakıt fiyatlarına bu gece zam gelecek.

2,5 LİRA ZAM GELECEK!

Motorinin litre fiyatına bu gece 2,5 lira zam gelecek. Benzin fiyatlarında ise bu gece değişim beklenmiyor.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 60,38 TL'ye, Ankara'da 61,50 TL'ye, İzmir'de 61,78 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 57,16 TL, Ankara'da 58,08 TL, İzmir'de 58,37 TL seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin İran'a olası müdahalesi ve İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinin petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 6 yükselerek geçen haftayı 71,2 dolardan tamamladı.