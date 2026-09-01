Motorine ÖTV zammı ile yeni fiyatlar belli oldu: 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında sürekli değişim yaşanmaya devam ediyor. En son motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçilmişti. Buna göre; 13 Ağustos'tan itibaren Ağustos ayının kalan kısmı için motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanmıştı. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecekti ve dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacaktı.

Son olarak 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla motorin fiyatlarında beklenen değişim yaşandı.

MOTORİNE ÖTV ZAMMI

Motorine 1 Eylül itibarıyla ÖTV zammı geldi. Motorinde ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL olurken bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyan toplam zam 3,60 TL olarak hesaplandı. Böylece motorin fiyatında yaklaşık 3,60 TL zam pompaya yansıdı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 EYLÜL 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.35 TL

Motorin: 81.07 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.21 TL

Motorin: 80.93 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.33 TL

Motorin: 82.19 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.62 TL

Motorin: 82.46 TL

LPG: 33.79 TL