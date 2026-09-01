FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Motorine ÖTV zammı ile yeni fiyatlar belli oldu: 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Milyonlarca araç sahibinin takip ettiği akaryakıt fiyatlarında beklenen değişim yaşandı. Motorinde zam fiyatlara yansıdı. İşte 1 Eylül 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları...

Motorine ÖTV zammı ile yeni fiyatlar belli oldu: 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları
Hande Dağ

Akaryakıt fiyatlarında sürekli değişim yaşanmaya devam ediyor. En son motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçilmişti. Buna göre; 13 Ağustos'tan itibaren Ağustos ayının kalan kısmı için motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanmıştı. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecekti ve dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacaktı.

Motorine ÖTV zammı ile yeni fiyatlar belli oldu: 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 1

Son olarak 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla motorin fiyatlarında beklenen değişim yaşandı.

Motorine ÖTV zammı ile yeni fiyatlar belli oldu: 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 2

MOTORİNE ÖTV ZAMMI

Motorine 1 Eylül itibarıyla ÖTV zammı geldi. Motorinde ÖTV tutarı 1 Eylül itibarıyla 3 TL olurken bu tutara yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle birlikte pompaya yansıyan toplam zam 3,60 TL olarak hesaplandı. Böylece motorin fiyatında yaklaşık 3,60 TL zam pompaya yansıdı.

Motorine ÖTV zammı ile yeni fiyatlar belli oldu: 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 EYLÜL 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine ÖTV zammı ile yeni fiyatlar belli oldu: 1 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.35 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.21 TL
Motorin: 80.93 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.33 TL
Motorin: 82.19 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 75.62 TL
Motorin: 82.46 TL
LPG: 33.79 TL

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asya borsaları karışık seyrediyorAsya borsaları karışık seyrediyor
Brent petrolün varili 91,13 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 91,13 dolardan işlem görüyor

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
81.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.36
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
81.45
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

Ne para ne altın: Şevket Çoruh'un kızına taktığı nişan hediyesi şaşırttı

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.