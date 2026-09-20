Yıllarca biber temizleyerek biriktirdi! 20 yıllık ev hayali yarıda kaldı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Ayten Cünedioğlu’nun yaklaşık 5 yıl önce başlayan ev sahibi olma mücadelesi, iddiasına göre dolandırılması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Yıllarca biber temizleyerek geçimini sağlayan ve 4 çocuğunu bu işten elde ettiği gelirle okutan Cünedioğlu, 20 yıldır kurduğu ev sahibi olma hayalinin iki kez yarıda bırakıldığını söyledi.

Yeni Mahalle’de yaşayan Cünedioğlu, 2021 yılında temelden ev sahibi olmak için 275 bin TL karşılığında anlaşma yaptığını ve ev için toplam 170 bin TL ödeme gerçekleştirdiğini iddia etti. Sözleşme yaptığı müteahhitten 3. kattaki daireyi alacağını düşünen Cünedioğlu, daha sonra söz konusu evin başka bir kişiye satıldığını öğrendi. Görüşmelerin ardından kendisine 4. kattaki dairenin verileceği konusunda anlaşma sağlandığını belirten kadın, ancak bu dairenin de başkasına satıldığını öğrendiğini söyledi.

EV HAYALİ 2021’DE BAŞLADI, ÖDEMELER PARÇA PARÇA YAPILDI

2021 yılında ev sahibi olmak amacıyla temelden daire satın almaya karar verdiğini anlatan Ayten Cünedioğlu, evin 8 ay içerisinde tamamlanacağının kendisine söylendiğini belirtti. Sözleşme sırasında ilk olarak 50 bin TL peşinat verdiğini, 15 gün sonra 50 bin TL daha ödeme yaptığını ifade eden Cünedioğlu, kalan parayı ise anahtar tesliminde vermeyi planladığını söyledi.

Biber temizleme işinden kazandığı parayı biriktirdikçe ev için ödeme yaptığını aktaran Cünedioğlu, 8 ay geçmesine rağmen inşaatın tamamlanmadığını belirtti. Pandemi gerekçesiyle kendisinin oyalandığını ifade eden Cünedioğlu, evin ancak 2023 yılında tamamlandığını söyledi.

3. KATTAKİ DAİRE BAŞKASINA SATILDI, YENİ SÖZ DE YERİNE GELMEDİ

Kendisine satıldığı belirtilen 3. kattaki dairenin başka bir kişiye satıldığını öğrendiğini anlatan Cünedioğlu, bu duruma sözleşmesi bulunduğu için itiraz ettiğini söyledi. Evde bulunduğu sırada inşaat sahiplerinden birinin geldiğini ve duvarların yıkılmasını istediğini belirten Cünedioğlu, yaşanan tartışmanın ardından emniyetin çağrılmasını istediğini ifade etti.

Cünedioğlu, inşaat sahiplerinin birkaç kişiyle birlikte gelerek kendisini zorla evden çıkardığını iddia etti. Yaşadıklarını o dönem çocuklarına anlatmadığını belirten Cünedioğlu, 3. kattaki dairenin tapusunun kendisine verilmesi yerine başka bir kişiye devredildiğini söyledi.

Bunun ardından kendisine 3. kat yerine 4. kattaki dairenin verileceği yönünde söz verildiğini anlatan Cünedioğlu, bu vaade inandığını ancak daha sonra 4. kattaki dairenin de başka bir kişiye satıldığını öğrendiğini dile getirdi.

"2021 yılında temelden girerek ev almak istedim. Aldığım ev, sözde 8 ay içerisinde bitecekti ama bitmedi. Ev için sözleşme esnasında peşinat verdim. İlk önce 50 bin TL verdim ve 15 gün sonra da 50 bin TL daha verdim. Geri kalanını da anahtar tesliminde verecektim. Ben biber işinde çalışıp biriktikçe parça parça vermeye başladım. 8 ay geçti ama evin inşası bitmedi. Pandemi var diye oyaladılar ve ev 2023 yılında bitti. 3. kattaki evimi başka birisine sattıklarını öğrendim. Benim sözleşmem var ve buna izin vermiyorum dedim. Evin içinde oturduğum esnasında evi yapan inşaat sahiplerinden biri geldi. Bu duvarları yıkın diyerek vurmaya başladı. Ben hakkımı korumak istedim ve emniyeti çağırın dedi. İnşaat sahipleri birkaç adam getirerek beni zorla evden çıkardılar. Bu olanlara göz yumdum ve çocuklarıma anlatmadım. Benim evimin tapusunu bana vereceklerine başka birine verdiler. Bana 3. kat yerine 4. kat daireyi vereceklerine söz verdiler, onların yalanına ben inandım. Yine duydum ki benim 4. kat daireyi de başka birine satılmış, bu sefer dedim durmayacağım artık. Bu senin evin diye denildi ama artık ben hiç kimseye güvenmiyorum" dedi.

"170 BİN TL'Yİ BİRİKTİRMEK İÇİN YILLARCA ÇALIŞTIM"

Yaşadığı olay nedeniyle kendisini bir şebekenin içerisinde bulduğunu ve dolandırıldığını iddia eden Cünedioğlu, ev için ödediği 170 bin TL'nin kendisinden alındığını savundu. Dairenin satış bedelinin 275 bin TL olduğunu ve bunun 170 bin TL'sini ödediğini belirten Cünedioğlu, elinde imzalı belgenin bulunduğunu söyledi.

20 yıldır ev sahibi olmanın hayalini kurduğunu ifade eden Cünedioğlu, yaşadığı mağduriyetin ardından hakkını aramaya devam edeceğini dile getirdi.

"Ben bir şebekenin içerisindeyim ve beni dolandırdılar. Evimin parası olan 170 bin TL'yi çarptılar. Ev için 275 bin TL anlaştığım evin 170 bin TL vermiştim, burada imzalı kağıdım var. Benim 20 yıldan beri bir ev hayalim vardı ve maalesef öyle insanlara denk geldim. Benim 3. katımı sattılar ve sonra 4. kat dediler ama 4. kattaki evimi de başkasına sattılar. Ben çaresizim, bana yardım edin ve ben sesimi duyuracağım, hakkımı kimseye yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

BİBER TEMİZLEYEREK ÇOCUKLARINI OKUTTU, EV İÇİN BİRİKİM YAPTI

Cünedioğlu, 4 çocuğunu okutabilmek ve aynı zamanda yıllardır kurduğu ev sahibi olma hayalini gerçekleştirebilmek için biber temizleme işinde yoğun şekilde çalıştığını anlattı. Özellikle bu işten kazandığı paradan artırarak ev için birikim yaptığını belirten Cünedioğlu, emeğinin karşılığını almak istediğini söyledi.

"Biber işinde yana yana millet yüz kilo yapamazken tonlarca yaptım. Ben 4 çocuk okuttum hem bu birikimi onlardan arttırarak belki de üstlerinden belki de yiyeceklerinden arttırarak ben biriktirdim. Bu parayı ben kimseye yedirmeyeceğim" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır