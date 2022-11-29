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Motorine yeni indirim geliyor! İki günde ikinci değişim: Benzin fiyatına yaklaştı (29 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

29.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları gerilemeye devam ediyor. Bir süredir gerileyen brent petrol dün 11 ayın en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki bu hareket motorine 82 kuruş indirim getirdi. Ancak motorin (mazot) litre fiyatına 60 kuruş daha indirim geleceği öğrenildi. Peki 29 Kasım 2022 Salı İstanbul Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne oldu, kaç TL? İşte son dakika motorin indirimi haberinin detayları…

Motorine yeni indirim geliyor! İki günde ikinci değişim: Benzin fiyatına yaklaştı (29 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları, brent petroldeki hareketlilik ile araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. “Benzine, motorine indirim, zam var mı?” Sorusu bugün de merak konusu olurken, petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Peki motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 29 Kasım 2022 İzmir, Ankara, İstanbul'da (mazot) motorin fiyatları ve benzin fiyatı…

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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Yurt dışında ürün fiyatları geriledikçe yurt içinde de fiyatlar düşmeye devam ediyor. Bu kapsamda motorin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim yapıldı. Ancak petrol fiyatları dip seviyeyi görünce ikinci bir indirim haberi daha geldi. Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 60 kuruş daha indirim geleceği öğrenildi.

12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılan mazot fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı.

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MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

Bu gece uygulamaya girecek yeni indirim sonrası motorin litre fiyatı Ankara’da 22,61, İstanbul’da 22,49 ve İzmir’de ise 22,67 liraya gerileyecek.

BENZİNE DE ÜST ÜSTE İNDİRİM

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin litre fiyatına son iki haftada 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Geçen hafta ise 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.

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PETROLDE ARALIK 2021’DEN BU YANA İLK

Petrol fiyatları Çin protestolarının etkisiyle Aralık 2021’den beri en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı dün gün içinde 81,11 dolara, WTI ham petrolünün varil fiyatı 73,84 dolara kadar geriledi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 12 Ocak'tan bu yana, WTI ham petrolünün varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerini gördü. Gösteriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede talep belirsizliğine yol açarak petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 KASIM 2022 SALI)

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,15 TL
Motorin fiyatı: 23,09 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,31 TL
Motorin fiyatı: 23,21 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 20,32 TL
Motorin fiyatı: 23,27 TL

AKARYAKIT


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Akaryakıt

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