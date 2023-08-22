FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Motorine zam! Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü, mazot 40 TL'ye yaklaştı! İşte 22 Ağustos 2023 motorin ve benzin fiyatları

Motorine zam! Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü, mazot 40 TL'ye yaklaştı! İşte 22 Ağustos 2023 motorin ve benzin fiyatları

22.08.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Brent petrol fiyatındaki artış ile dolar TL kurunun 27 liranın üzerindeki seyri akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Mazota 1 TL zam geldi. Peki, bugün motorin ne kadar? Benzin kaç TL? İşte, 22 Ağustos 2023 Salı günü benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

Motorine zam! Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü, mazot 40 TL'ye yaklaştı! İşte 22 Ağustos 2023 motorin ve benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarında son durum sürücüler tarafından yakından takip edilirken, yeni bir zam haberi geldi. Bilindiği üzere son olarak geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için 1,52 liralık indirim yapılmıştı. Fakat mazot fiyatı bu gece yarısı 1 TL zamlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi güncel rakamları merak ediyor. İşte 22 Ağustos 2023 Salı günü benzin ve motorin fiyatları...

benzin-motorin-UPfW_cover

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Motorin fiyatına zam geldi ve tabelalar bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere değişti.

NTV'nin haberine göre mazotun litre fiyatına 1 TL zam yapıldı.

Benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.

benzin

ZAM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin fiyatı: 37,80 TL

İstanbul'da benzin fiyatı: 37,74 TL

benzin-fiyatlarina-devlet-el-atiyor-artik-sistem-degisiyor-200-lira-ucuza-akaryakit-alabileceksiniz-460

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Ankara'da motorin fiyatı: 38,36 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 38,28 TL

benzin

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

İzmir'de motorin fiyatı: 38,52 TL

İzmir'de benzin fiyatı 38,38 TL

MOTORİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor…Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor…
Toplu sözleşmede dördüncü randevu bugünToplu sözleşmede dördüncü randevu bugün
Kamu-Sen son oturuma katılmayacak: Fiyaskoya dönüştüKamu-Sen son oturuma katılmayacak: Fiyaskoya dönüştü
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Benzin fiyatları Motorin fiyatları motorine zam motorine zam var mı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.