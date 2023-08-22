Motorine zam! Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü, mazot 40 TL'ye yaklaştı! İşte 22 Ağustos 2023 motorin ve benzin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatlarında son durum sürücüler tarafından yakından takip edilirken, yeni bir zam haberi geldi. Bilindiği üzere son olarak geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için 1,52 liralık indirim yapılmıştı. Fakat mazot fiyatı bu gece yarısı 1 TL zamlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi güncel rakamları merak ediyor. İşte 22 Ağustos 2023 Salı günü benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Motorin fiyatına zam geldi ve tabelalar bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere değişti.

NTV'nin haberine göre mazotun litre fiyatına 1 TL zam yapıldı.

Benzin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.

ZAM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin fiyatı: 37,80 TL

İstanbul'da benzin fiyatı: 37,74 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Ankara'da motorin fiyatı: 38,36 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 38,28 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

İzmir'de motorin fiyatı: 38,52 TL

İzmir'de benzin fiyatı 38,38 TL





