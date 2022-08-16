MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR! 16 Ağustos motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? Güncel benzin ve motorin fiyatları

Motorin fiyatlarına zam geleceği yönündeki haberler sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Bu gece motorin litre fiyatına yapılması planlanan 1,26 liralık zamma ilişkin bir gelişme yaşandı. Zam iptal edildi. Fakat 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam yolda. Peki 16 Ağustos motorin ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İşte 16 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM VAR MI? 16 AĞUSTOS 2022 SALI

Motorinin litre fiyatına 1,26 liralık zam geleceği aktarılmıştı. Petrolde yaşanan yüzde 5’lik sert düşüşün ardından 1,26 liralık zam iptal edildi. Ancak motorin grubunda 17 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 79 kuruş zam bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

