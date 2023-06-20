FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Motorine zam! Fiyatlar güncellendi! Zammı duyan dizlerine vuracak! İstanbul, Ankara, İzmir 20 Haziran 2023 benzin ve motorin fiyatları

Motorine zam! Fiyatlar güncellendi! Zammı duyan dizlerine vuracak! İstanbul, Ankara, İzmir 20 Haziran 2023 benzin ve motorin fiyatları

20.06.2023 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin ile ilgili son dakika olarak geçilen zam haberleri sonrası benzin fiyatlarına ilişkin detaylar da İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan kişiler tarafından merak konusu oldu. Bu gece yarısı akaryakıta gelen 1 TL 64 kuruş zam pompaya yansıdı. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 20 Haziran 2023 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları....

Motorine zam! Fiyatlar güncellendi! Zammı duyan dizlerine vuracak! İstanbul, Ankara, İzmir 20 Haziran 2023 benzin ve motorin fiyatları

Motorin ve benzin ile ilgili son dakika zam haberleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı başından itibaren birçok kez zamlanan akaryakıt pompa fiyatları, geçtiğimiz hafta brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisi ile bu gece yarısı itibarıyla bir kez daha değişti. Motorine zam geldi. Benzin fiyatında ise değişiklik yok. İşte 20 Haziran 2023 Salı günü benzin ve motorin fiyatları....

iStock-1131153276

MOTORİNE ZAM: FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Motorin, 7 Haziran’da 1,36 TL zamlanmıştı.

Bir gün sonrasında ise 1,37 kuruş daha zamlanan motorine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Motorin fiyatları 20 Haziran 2023 Salı günü itibarıyla değişti.

Motorine 1,64 TL zam geldi.

Benzin fiyatı için indirim ya da zam açıklaması yapılmadı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ( 20 HAZİRAN 2023 SALI)

Bu gelişme ile 26 Ocak sonrası akaryakıt fiyatları tekrar 24 TL'nin üzerini gördü.

b2

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin fiyatı: 24.02 TL

İstanbul'da motorin fiyatı: 22.16 TL

b3

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Ankara'da benzin fiyatı: 24.42 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 22.59 TL

b4

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İzmir'de benzin fiyatı: 24.41 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 22.67 TL

BENZİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüTürk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Emekli ve memur zammı için son veri!Emekli ve memur zammı için son veri!
İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
benzin benzin zammı Motorin zammı motorine zam motorine zam var mı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

Şener: 'Kafa bulmak için söyledim'

Şener: 'Kafa bulmak için söyledim'

Türk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Türk-İş Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

'15 bin 500 TL'lik teklifle gelecek' iddiası... Yüzde 30-45 arası zam pazarlığı

'15 bin 500 TL'lik teklifle gelecek' iddiası... Yüzde 30-45 arası zam pazarlığı

Merkez Bankası faiz kararı kredileri beklemeye aldı!

Merkez Bankası faiz kararı kredileri beklemeye aldı!

Kiraya yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi uzatılıyor!

Kiraya yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi uzatılıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.