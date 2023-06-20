Motorine zam! Fiyatlar güncellendi! Zammı duyan dizlerine vuracak! İstanbul, Ankara, İzmir 20 Haziran 2023 benzin ve motorin fiyatları

Motorin ve benzin ile ilgili son dakika zam haberleri başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı başından itibaren birçok kez zamlanan akaryakıt pompa fiyatları, geçtiğimiz hafta brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisi ile bu gece yarısı itibarıyla bir kez daha değişti. Motorine zam geldi. Benzin fiyatında ise değişiklik yok. İşte 20 Haziran 2023 Salı günü benzin ve motorin fiyatları....

MOTORİNE ZAM: FİYATLAR GÜNCELLENDİ

Motorin, 7 Haziran’da 1,36 TL zamlanmıştı.

Bir gün sonrasında ise 1,37 kuruş daha zamlanan motorine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Motorin fiyatları 20 Haziran 2023 Salı günü itibarıyla değişti.

Motorine 1,64 TL zam geldi.

Benzin fiyatı için indirim ya da zam açıklaması yapılmadı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ( 20 HAZİRAN 2023 SALI)

Bu gelişme ile 26 Ocak sonrası akaryakıt fiyatları tekrar 24 TL'nin üzerini gördü.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin fiyatı: 24.02 TL

İstanbul'da motorin fiyatı: 22.16 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Ankara'da benzin fiyatı: 24.42 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 22.59 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İzmir'de benzin fiyatı: 24.41 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 22.67 TL





