MOTORİNE ZAM GELDİ! Araç sahipleri dikkat! Ramazan öncesi akaryakıtta zam şoku! İşte 21 Mart 2023 zam sonrası benzin ve motorin fiyatları...

Motorin ve benzin fiyatları, son dakika olarak geçilen zam haberlerinin ardından 21 Mart 2023 Salı günü internette araştırılıyor. Dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden güncellendi. Mazot pompa fiyatlarına bu gece zam yapıldı. Zam sonrası benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İşte 21 Mart 2023 Salı zam sonrası benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Motorin fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 MART 2023)

Güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorinin litre fiyatı: 20,44 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,56 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı: 20,5 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 12.09 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Ankara bir litre benzin fiyatı: 20,92 TL

Ankara bir litre motorin fiyatı: 20,9 TL

Ankara LPG (Otogaz) fiyatı: 12,10 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir bir litre benzin fiyatı: 20,93 TL

İzmir bir litre motorin fiyatı: 20,99 TL

İzmir LPG (Otogaz) fiyatı: 11,88 TL

