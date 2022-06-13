MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ? Motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları 13 Haziran 2022 Pazartesi

Motorine zam haberleri ve benzin fiyatı da dahil olmak üzere akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. EPGİS zam iddiaları sonrası açıklamada bulundu. Peki motorine zam gelecek mi? Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi gününün güncel fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Motorine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin EPGİS'ten açıklamada bulunuldu.

EPGİS, motorine 2.60 TL zam geleceği haberlerini 13 Haziran Pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zorunlu Bilgilendirme.

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır.

Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır.

Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz."

13 HAZİRAN MOTORİN FİYATLARINA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Motorine yeni bir zam gelip gelmeyeceği de sorgulanan konular arasında yer alıyor. Piyasalardaki hareketlilik ve petrol fiyatlarında düşüş olmaması halinde 13 Haziran Pazartesi gecesi motorine yeniden zam gelebileceği konuşulmaya devam ediyor.

Güncel akaryakıt fiyatları listesi:



İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 28.45 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 28.44 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.91 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.89 TL

Güncel LPG fiyatları listesi ise şu şekilde:



İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

13 HAZİRAN GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam uygulanıp uygulanmadığı sorgulanıyor. 11 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelen son benzin zam sonrası benzin fiyatları 30 liraya yaklaştı. Alınan karara göre 11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam uygulandı. Uygulama sonrasında pompaya yansıdı.

Yapılan zamla beraber benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçmiş oldu. Haziran ayından önceki son zam ise Mayıs ayında yapılmıştı. 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,45 lira, motorinin litre fiyatına 1,38 lira zam uygulanmıştı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI LİSTESİ

11 Haziran günü yapılan son zam sonrası benzin fiyatları İstanbul’da 28,45 TL’ye, Ankara’da 28,56 TL’ye ve İzmir’de 28,55 TL’ye yükselmiş oldu.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Motorinin litre fiyatında da son zam sonrası artış yaşandı. Motorin, İstanbul'da 27,91 TL’ye, Ankara’da 28 TL’ye, İzmir’de 28 TL’ye yükselmişti.

