MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 8 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları! 8 Haziran 2022 Çarşamba

Motorine zam haberleri ve motorin fiyatları 8 Haziran Çarşamba, yani haftanın üçüncü günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Salı günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini iddia etmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki motorine zam mı geldi? 8 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

MOTORİNE ZAM MI GELDİ?

8 Haziran Çarşamba günü motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01'e yükseldi

MOTORİN FİYATI 8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27.89 TL oldu.

8 Haziran'da gelen zam ile birlikte motorinin fiyatı, İzmir'de 26 TL'ye, Ankara'da ise 25,99 TL'ye yükselmiş oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

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Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

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Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükselmişti.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

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İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL



