Motorine zam geldi mi? EPGİS açıkladı! Motorin, akaryakıt zammı olacak mı?

Tam adı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası olan EPGİS, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Motorine zam gelip gelmeyeceği araştırılıyordu.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş şeklinde zam yapıldı.

Yine EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 10,07 TL olacak.

Çok tercih edilen akaryakıtlardan olan motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

YENİ YILDA AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ SÜRECEK Mİ?

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022 senesinde de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV tarafından karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

