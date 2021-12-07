FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Motorine zam geldi mi? EPGİS açıkladı! Motorin, akaryakıt zammı olacak mı?

Motorine zam geldi mi? EPGİS açıkladı! Motorin, akaryakıt zammı olacak mı?

07.12.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorine zam gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. EPGİS akaryakıt ve motorin zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki motorine zam geldi mi? İşte detaylar...

Motorine zam geldi mi? EPGİS açıkladı! Motorin, akaryakıt zammı olacak mı?

Tam adı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası olan EPGİS, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Motorine zam gelip gelmeyeceği araştırılıyordu.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş şeklinde zam yapıldı.

Yine EPGİS'ten alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 10,07 TL olacak.

Çok tercih edilen akaryakıtlardan olan motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya, İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıkacak.

YENİ YILDA AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ SÜRECEK Mİ?

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022 senesinde de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV tarafından karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
PARTNER "Evet, ihanet ettim" "Evet, ihanet ettim"
Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemiElektrik faturalarında kademeli tarife dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah vere 20lira olsun bize müstehak ….. ekonomimiz uçuyorrrr:))))))
herşeye gece millet uyurken zam yapılıyor gece yapılmasına gerek yok hep uyuyoruz millet olarak varmı çıkıp ta itiraz eden kimse Türk milleti asildir uyuyor sanıyorlar bir kenara yazılıyor hesap günü sandıkta sorulur demokratik hakkımız
paso pompa.

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu! Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu! Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

6 milyonluk servet, çürümeye terk edildi!

6 milyonluk servet, çürümeye terk edildi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Asgari ücret iki rakam arasına sıkışmış

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.