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Motorine zam üstüne zam: Tabeladaki değişim için tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla gelen zammın ardından bir zam haberi daha geldi.

Motorine zam üstüne zam: Tabeladaki değişim için tarih belli oldu
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürürken peş peşe zam haberleri geliyor. Peki, motorine zam var mı? Motorine son gelen zammın ardından bir zam haberi daha geldi. LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 7 Temmuz 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 7 Temmuz 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine zam üstüne zam: Tabeladaki değişim için tarih belli oldu 1

MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Gece yarısından itibaren akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yansıtılmıştı.

Motorine zam üstüne zam: Tabeladaki değişim için tarih belli oldu 2

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Son olarak motorine bir zam daha beklendiği haberi geldi. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine zam üstüne zam... Motorine, bugün 1 TL 31 kuruş zam yapıldı. Tabelalar değişti. Çarşamba gününden geçerli 76 kuruş daha zam bekleniyor. Bu tutar, pompaya yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Motorine zam üstüne zam: Tabeladaki değişim için tarih belli oldu 3

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 TEMMUZ 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine zam üstüne zam: Tabeladaki değişim için tarih belli oldu 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.87 TL
Motorin: 66.02 TL
LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.68 TL
Motorin: 65.83 TL
LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.82 TL
Motorin: 67.09 TL
LPG: 31.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.06 TL
Motorin: 67.36 TL
LPG: 30.99 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.98
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.84
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.38
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.57
Gazyağı
61.3
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benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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