Motorine zam var mı? 17 Ağustos 2022 motorine zammı iptal mi edildi? Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Motorin fiyatlarına zam geleceği yönündeki haberler sonrası birçok kişi 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Fakat Akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. "Bugün motorine zam var mı?", "17 Ağustos 2022 motorine zam geldi mi?", "Benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. 17 Ağustos 2022 benzin, mazot, LPG fiyatları ve detaylar haberimizde...

MOTORİNE ZAM VAR MI? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrasında akaryakıtta indirim beklenirken iki gün üst üste zam yapılacağı öğrenilmişti. Ancak petroldeki düşüş devam ederken motorin grubunda bir önceki gün yapılması planlanan 1 lira 26 kuruşluk zam iptal edildi. Bugün için yeni bir zam yapılacağı ifade edilirken bu sabah tabelalara bakan vatandaşlar fiyatlarda herhangi bir değişiklik ile karşılaşmadı. Motorine bu gece yarısı 79 kuruşluk zammın da iptal edildiği belirtildi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.18 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.28 TL/LT

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.



