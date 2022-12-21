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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 oranı belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı

21.12.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2023 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 50 indirim yetkisini kullandı. İşte son dakika MTV haberinin detayları...

Son dakika: Harç, vergi, ceza gibi kalemlerdeki artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranının yüzde 122'yi geçmesi ile araç sahipleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamayı bekliyordu. Ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 oranları resmen duyuruldu. MTV'de 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı yüzde 50 düşürme yetkisini kullandığı görüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, 1 Ocak 2023’de yürürlüğe girecek.

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MTV ZAMMI YARI YARIYA DÜŞTÜ

MTV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirim yetkisini kullanmasaydı, yüzde 122,9 olarak zamlı yapılacaktı. Erdoğan, MTV zammını yarı yarıya düşürmüş oldu. Kararın 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.


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mtv motorlu taşıtlar vergisi

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