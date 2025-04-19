Mozambik'in para birimi nedir? Mozambik'in para biriminin kodu ve sembolü

Geniş bir tarihçesi bulunan Mozambik’in başkenti olan Maputo aynı zamanda ülkenin en büyük şehri özelliğine de sahiptir. Resmi dili birden fazla olan ülkede yönetim şekli cumhuriyet olarak ilan edilmiştir. Ülke bağımsızlığını 25 haziran 1975 tarihinde ilan etmiştir. 799.380 kilometrekare yüzölçümü bulunur ve nüfusu yaklaşık olarak 30.066.648 civarındadır.

Mozambik'in para birimi nedir?

Birden fazla resmi dili bulunan ülkede Makuaca, Çevaca, Tsongaca, Svahili, Portekizce, Mozambik Portekizcesi dilleri konuşulmaktadır. Başkenti olan şehir Maputa’dır ve 1498 yılından bağımsızlığını ilan ettiği tarihe kadar Portekiz sömürgesi altında kalmıştır. 4.571 kilometrelik sınırında Malavi 1.569 kilometre, Güney Afrika Cumhuriyeti 491 kilometre, Zambiya 419 kilometre oluşturmaktadır. Sahip olduğu yüzölçümü ile Mozambik dünya genelinde büyüklük açısından 36. sırada yer almaktadır.

Mozambik’te genel olarak kurak ve nemli mevsimler hakimdir. Savan iklimi etkisi altında olan ülkede yıllık yağışlar ağırlıklı olarak kasım ve nisan ayları arasında görülür. Bu sezon yağmur sezonudur ve yıllık yağış ortalaması ülkenin genelinde 700 mm ile 1500 mm arasında değişiklik göstermektedir. Sıcaklık ortalamaası gündüz 25 derece ile 30 derece arasında değişmektedir. Ancak iç kısımlarda bu dereceler 35 dereceye kadar çıkabilmektedir.

Ülkenin para birimi ise metical’dir.

Mozambik'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünya üzerindeki tüm ülkelerin kabul ettiği resmi para birimleri bulunur. Bu para birimleri uluslararası para piyasalarında ya da döviz bürosu gibi alanlarda işlem görürken çeşitli kısaltmalar kullanılır. Üç haneli olan bu kısaltmalar ve kodlar IS O (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından belirlenmektedir. ISO 4217 para birimi kodu tarafından düzenlenen bu kodlar resmi olarak kabul görmektedir.

Mozambik’te Mozambik Bankası tarafından basılan Mozambik Meticalı para birimi kullanılmaktadır. Bu para biriminin uluslararası standartlara göre ISO 4217 para birimi kodu MZN olarak belirlenmiştir. Dünya genelinde para piyasalarında ya da bazı döviz bürolarında bu kod ile işlem görülür.