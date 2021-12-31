FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MPİ yılbaşı bilet sorgulama ekranı! 2022 Milli Piyango bilet sorgulaması!

MPİ yılbaşı bilet sorgulama ekranı! 2022 Milli Piyango bilet sorgulaması!

31.12.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı çekilişi vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Milli Piyango çekilişinin detayları araştırılırken, biletlerini sorgulamak isteyen vatandaşlar bilet sorgulama yöntemini arıyor. Çekiliş, her sene olduğu gibi 31 Aralık akşamı noter huzurunda gerçekleşecek. Peki 2022 Milli Piyango bilet sorgulaması nasıl yapılır? İşte MPİ yılbaşı bilet sorgulama ekranı!

2022 yılı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile belirlenecek olan şanslı kişi tüm zamanların en yüksek ikramiye miktarına sahip olmuş olacak. İlgiyle takip edilen çekiliş noter huzurunda gerçekleşecek ve sonrasında büyük ikramiyenin sahibi 120 milyon TL kazanacak. İşte 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama!

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA!

Milli Piyango'da bu sene büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca büyük ikramiyenin yanında yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı yine dudak uçuklattı. Yılbaşında büyük ikramiye harici dağıtılacak toplam ikramiye tutarı bu sene için "670 milyon 760 bin TL" olarak belirlenmiş durumda. Milli Piyango ikramiye oranlarının açıklanmasının ardından umutlanan vatandaşlar bilet sorgulama yöntemini sorgulamaya koyuldu.

2022 MPİ BİLET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

111

2022 yılı Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için resmi internet adresi üzerinden Milli Piyango sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Büyük çekiliş sonrasında amorti sonuçları da dahil tüm vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek amacıyla 31 Aralık 2021 gecesi canlı yayınlanacak çekilişi takip edebilecek ve heyecanı canlı olarak da yaşayabilecek.

İnternet üzerinden Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri için: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı. Sonrasında biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını hızlı şekilde kontrol edebilirsiniz.

Yapılacak çekiliş sonrasında sonuçlar ''millipiyangoonline" resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO OYNAMA YÖNTEMİ!

Milli Piyango biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç farklı kategoride bulunmakta. Kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu kez ikramiyenin tamamı kazanılır.

Aynı zamanda Milli Piyango’da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan tüm biletler amorti ikramiyesini elde edebilir.

Milli Piyango oyununun kuralları detaylı şekilde https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Milli Piyango çekilişi canlı izle!Milli Piyango çekilişi canlı izle!
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

Benzine 68 kuruş zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Benzine 68 kuruş zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

Bankalar harekete geçti...Emekliye 2500 TL

Bankalar harekete geçti...Emekliye 2500 TL

EGO duyurdu! İşte Ankara’da zamlı ulaşıma geçilecek tarih

EGO duyurdu! İşte Ankara’da zamlı ulaşıma geçilecek tarih

Dövize olan talep sürüyor!

Dövize olan talep sürüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.