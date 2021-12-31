MPİ yılbaşı bilet sorgulama ekranı! 2022 Milli Piyango bilet sorgulaması!

2022 yılı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile belirlenecek olan şanslı kişi tüm zamanların en yüksek ikramiye miktarına sahip olmuş olacak. İlgiyle takip edilen çekiliş noter huzurunda gerçekleşecek ve sonrasında büyük ikramiyenin sahibi 120 milyon TL kazanacak. İşte 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama!

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA!

Milli Piyango'da bu sene büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca büyük ikramiyenin yanında yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı yine dudak uçuklattı. Yılbaşında büyük ikramiye harici dağıtılacak toplam ikramiye tutarı bu sene için "670 milyon 760 bin TL" olarak belirlenmiş durumda. Milli Piyango ikramiye oranlarının açıklanmasının ardından umutlanan vatandaşlar bilet sorgulama yöntemini sorgulamaya koyuldu.

2022 yılı Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için resmi internet adresi üzerinden Milli Piyango sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Büyük çekiliş sonrasında amorti sonuçları da dahil tüm vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek amacıyla 31 Aralık 2021 gecesi canlı yayınlanacak çekilişi takip edebilecek ve heyecanı canlı olarak da yaşayabilecek.

İnternet üzerinden Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri için: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı. Sonrasında biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını hızlı şekilde kontrol edebilirsiniz.

Yapılacak çekiliş sonrasında sonuçlar ''millipiyangoonline" resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO OYNAMA YÖNTEMİ!

Milli Piyango biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç farklı kategoride bulunmakta. Kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu kez ikramiyenin tamamı kazanılır.

Aynı zamanda Milli Piyango’da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan tüm biletler amorti ikramiyesini elde edebilir.

Milli Piyango oyununun kuralları detaylı şekilde https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar sayfasında yer alıyor.



